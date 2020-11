Comme avec Oddo et Grabowski

La victoire 3-1 au VfB Stuttgart est emblématique de la situation actuelle au Bayern Munich: l’équipe joue historiquement mal défensivement et historiquement bien offensive.

« Il a toujours été le cas que dans cette phase de l’automne, quand il fait nuit plus tôt, c’est plus épuisant », a déclaré Thomas Müller une demi-heure environ après le match de Bundesliga au VfB Stuttgart.

Il faisait sombre, son équipe venait de lutter pour une victoire 3-1 et lors de la neuvième journée, ils ont même pris la tête de la Bundesliga grâce au Borussia Dortmund, qui a fait des choses au Borussia Dortmund en 1: 2 contre le 1. FC Köln étendu. Fatiguant à nouveau, pas particulièrement attrayant encore, a gagné à nouveau. Comme si souvent ces dernières semaines.

L’automne et l’effort, Müller devrait le savoir: après tout, il a déjà vécu cette phase de l’année 30 fois, dont onze en tant que footballeur professionnel. Mais il a probablement oublié l’année dernière, car les matchs du FC Bayern ne semblaient pas être un effort, mais comme un déchaînement. C’est alors que le FC Bayern a connu sa grande renaissance.

Après un an et demi sous Niko Kovac, Hansi Flick a repris le poste d’entraîneur et a prescrit une philosophie de jeu immédiatement reconnaissable pour l’équipe: Tenez-vous droit, appuyez haut, combinez haute qualité et gagnez souvent haut. L’équipe a apporté tout cela sur le terrain étonnamment rapidement, puis a marché vers le triple avec des performances spectaculaires.

Ce qui semblait si fluide à l’époque, semble maintenant si épuisant – pour toutes les raisons bien connues: le calendrier serré, la fatigue qui en résulte, les blessures, peut-être un peu à cause des grands succès. Le chemin est actuellement beaucoup plus encombrant, beaucoup plus disgracieux que la saison dernière, mais – et c’est ce qui est remarquable – l’équipe atteint presque toujours sa destination.

La victoire 3-1 à Stuttgart était la 14e victoire du 16e match de compétition de la saison. Encore une fois vulnérable défensivement, à nouveau sur la cible. C’était une victoire qui symbolise la situation actuelle du FC Bayern – et la place dans un contexte historique.

FC Bayern Munich: La défense historiquement mauvaise

Le FC Bayern a concédé son 13e but lors de cette saison de Bundesliga à Stuttgart, d’autres ne l’ont été que lors de la saison 2008/09 après une 9e journée de ce millénaire. Pour rappel: c’était la saison des Buddhas et Oddos, c’était la saison sous l’entraîneur Jürgen Klinsmann.

À l’époque, Christian Lell, Lucio, Martin Demichelis et Massimo Oddo formaient les quatre arrière lors d’une victoire 4-2 contre le VfL Wolfsburg lors de la 9e journée. Cette fois, il a fallu un total de six joueurs pour les quatre arrières. Et parce que c’était inévitable, c’était définitivement problématique.

Flick devait faire sans Alphonso Davies et Bouna Sarr blessés à Stuttgart de toute façon, la pièce maîtresse devant la défense Joshua Kimmich manquait également. Niklas Süle, dont la performance d’entraînement Flick était récemment si mécontent qu’il ne l’a pas appelé deux fois dans l’équipe, était au moins sur le banc. Et c’était déjà nécessaire en début de seconde période quand Lucas Hernandez a dû descendre, comme la semaine précédente.

Peu de temps après, Jerome Boateng a également été touché, faisant du seul Tanguy Nianzou, âgé de 18 ans, ses débuts pour le Bayern. Ensuite, le milieu de terrain Corentin Tolisso, qui a été remplacé par Javi Martinez, qui a également boité au coup de sifflet final. Flick ne voulait pas donner de diagnostics précis immédiatement après le match, mais il soupçonnait Tolisso et Martinez d’avoir des blessures musculaires.

FC Bayern Munich contre VfB Stuttgart: scores et évaluations individuelles des joueurs du FCB 1/17 Le FC Bayern s’est imposé 3-1 au VfB Stuttgart malgré une autre défense fragile. La raison de la victoire du Bayern était une solide performance de Kingsley Coman. Les scores des joueurs FCB. © imago images / Poolfoto 2/17 MANUAL NEWER: Le Neuer autrement si sûr a commis une ou deux erreurs contre VfB. À 0: 1, il est venu une longueur de main trop tard, plus plusieurs incertitudes dans le jeu de passes. Mais avec une forte parade contre Förster. Qualité: 3,5 3/17 BENJAMIN PAVARD: De son côté droit avec un nombre inhabituellement élevé de problèmes. Il s’est souvent mal jugé et a ainsi ouvert plusieurs opportunités aux Souabes. Attaquer dur, mais il manquait ce peu de chance. Niveau 4 4/17 JEROME BOATENG: Toujours le plus sûr sur la défense fragile du Bayern. Sauvé plusieurs fois lors de la dernière urgence. Son ouverture de jeu a lancé le 1: 1. J’ai dû partir après 69 minutes. Note 3 5/17 DAVID ALABA: Alaba a souvent dû fermer les trous derrière Hernandez, mais est souvent venu un pas trop tard. Il n’a remporté que 20% de ses plaqués. Après que Hernandez ait été remplacé, il a joué à gauche. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Une apparition malheureuse des Français. Avant le 0: 1, il est venu un pas trop tard, un autre manque de concentration a conduit à la grande chance de Förster. A eu un total de 15 pertes de balle. Dû descendre après 58 minutes. Note: 4,5 7/17 CORENTIN TOLISSO: Tolisso a beaucoup défié le ballon, mais a montré plusieurs faiblesses dans le jeu de passes. À la grande chance de Sosa, il a laissé tomber. Qualité: 3,5 © imago images / Poolfoto 8/17 LEON GORETZKA: Il n’y avait pas grand chose à faire pour Goretzka. Comme d’habitude, attentif sur la défensive. Il a enregistré le plus de conquêtes de balles (10). Qualité: 3,5 9/17 SERGE GNABRY: Gnabry a été beaucoup défié sur la défensive. Avec son passeport, il a initié l’égalisation de Coman. Peu de temps après, il aurait pu se retrouver (43e). Dans la seconde moitié, il a plongé. Qualité: 3,5 10/17 THOMAS MÜLLER: Surtout signé. Un espace libre lui suffisait alors pour préparer le 1: 1 de Coman. Vers la fin du match, il a commencé la contre-attaque. Niveau 4 11/17 KINGSLEY COMAN: Apparence très dynamique des Français. Quand les choses devenaient dangereuses, Coman n’était pas loin. Il a marqué le but pour 1: 1 et mis le 1: 2. Généralement avec des actions fortes. Niveau: 2 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: En fait, a annulé le match, il a donné au Bayern la tête du temps d’arrêt en première mi-temps. Après trois minutes déjà avec un coup sur le poteau. Note 3 13/17 NIKLAS SÜLE: Lors de sa première sortie en novembre, il est revenu sur le terrain après 58 minutes pour Hernandez. Sauvé contre Mangala, sinon sans scène à mentionner. Note 3 14/17 LEROY SANE: Entré pour Serge Gnabry à la 69e minute. Impliqué dans les contre-situations encore et encore. Note 3 15/17 DOUGLAS COSTA: Costa est également intervenu à la 69e minute. Marquez à la 88e minute pour faire 1: 3. Note 3 16/17 TANGUY NIANZOU: A fait ses débuts en compétition pour le FC Bayern et a remplacé le Boateng en difficulté. Sans grandes actions. Qualité: 3,5 © imago images / Perenyi 17/17 JAVI MARTINEZ: A été remplacé à la 83e minute par Tolisso en difficulté. Sans note.

Le FC Bayern Munich a de nouveau joué au tennis à Stuttgart

Tout aussi récurrent que les problèmes de blessures au Bayern ne sont actuellement que l’inattention inutile. Déjà après la victoire 3-1 en Ligue des champions au FC Salzbourg, Flick a critiqué l’abondance de mauvaises passes et de pertes de balles. «Au tennis, on dit erreur non forcée», a expliqué Flick. Et à Stuttgart, son équipe a de nouveau joué au tennis.

Le 0: 1 de Tanguy Coulibaly dans l’intervalle a été précédé d’une erreur inutile de Hernandez, qui est actuellement sans égal si la blessure de Davies à l’arrière gauche. Tout comme son homologue de droite Benjamin Pavard, Hernandez semblait inattentif dans le jeu de build-up.

Mais ses collègues ont également donné de nombreux ballons inutilement: sur les onze joueurs de départ, seul Leon Goretzka a enregistré un taux de réussite de plus de 90% – pour le FC Bayern et en particulier pour le FC Bayern sous Flick, c’est une valeur inquiétante. « Nous faisons actuellement beaucoup d’erreurs de concentration », a critiqué Goretzka et a exigé: « Nous devons reprendre le contrôle du match ».

FC Bayern Munich: l’offensive historiquement bonne

Flick a également manqué ce contrôle, qui a souligné à deux reprises après le match que son équipe gagnerait « aucun prix de beauté » pour leur performance actuelle – mais au moins, ils gagnent leurs matchs, grâce à une offensive historiquement bonne.

Le FC Bayern a marqué son 31e but cette saison de Bundesliga contre Stuttgart, établissant le record de l’Eintracht Francfort de la saison 1974/75. Si les valeurs de référence actuelles pour la défensive sont Lell, Lucio, Demichelis et Oddo, alors pour l’offensive, ce sont Bernd Hölzenbein, Jürgen Grabowski et Karl-Heinz Körbel.

Contre Stuttgart, Kingsley Coman a marqué pour le FC Bayern, qui a marqué son premier but en trois matchs consécutifs pour le FC Bayern. De plus, l’inévitable Robert Lewandowski, qui compte désormais douze buts cette saison. Et Douglas Costa, dont le hit symbolise la haute qualité de l’équipe. A Stuttgart, Leroy Sane, Jamal Musiala et Eric Maxim Choupo-Moting se sont également assis à côté de lui sur le banc.

En cet automne épuisant, le FC Bayern est historiquement mauvais défensivement et historiquement bien offensif. « Si nous sommes actuellement dans une phase où nous concédons statistiquement un but », a conclu Müller dans l’obscurité de Stuttgart, « alors nous n’avons qu’à faire deux. »

Trois arrivent à Stuttgart. Et mardi à l’Atletico Madrid (21 h, téléscripteur en direct)?

FC Bayern en Bundesliga – le haut du tableau: