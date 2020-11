Klopp a d’autres mauvaises nouvelles pour les fans de Liverpool – .

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

Les fans de Liverpool avaient très envie du retour de Thiago – et pour une bonne raison.

Bien qu’il n’ait géré que 134 minutes de football en Premier League depuis qu’il a rejoint les Reds du Bayern Munich l’été dernier, Thiago a débordé de classe lors des deux apparitions.

Et avec Fabinho contraint de jouer en défense centrale ces derniers temps, l’équilibre du milieu de terrain de Liverpool est déjà affecté et l’international espagnol pourrait corriger cela dans une certaine mesure.

Mais Thiago n’a pas été vu depuis qu’il s’est blessé lors du match nul 2-2 avec Everton en octobre, à la suite d’un défi téméraire de Richarlison à Goodison Park.

Et s’exprimant après le tirage au sort d’aujourd’hui à Brighton & Hove Albion, le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a confirmé que le maestro du milieu de terrain – un vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière – ne serait pas non plus disponible pour les prochains matchs contre les Wolves et l’Ajax.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse, lorsqu’on lui a demandé si Thiago – ou Alex Oxlade-Chamberlain – serait de retour dans les deux prochains matchs: «Non. Je ne pense pas.

Cette blessure devient une grande douleur dans le vous-savez-quoi pour les fans de Klopp et de Liverpool, étant donné qu’il y avait des nouvelles prometteuses dans le sens où il était de retour à l’entraînement la semaine dernière.

Ils ont déjà un brillant joueur sous la forme de Virgil van Dijk mis à l’écart jusqu’à la saison prochaine au plus tôt et plus ils passeront de temps sans voir Thiago de retour avec un maillot rouge, plus ils seront inquiets pour son état.

