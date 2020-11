Les 12 plus grosses erreurs avec lesquelles nous devons vivre

L’événement télévisé le plus attendu en ce moment est peut-être l’émission télévisée Le Seigneur des anneaux d’Amazon, qui deviendra probablement l’un des plus grands succès télévisés de tous les temps. Espérons qu’il sera à la hauteur du battage médiatique.

Afin d’éviter de décevoir les téléspectateurs, l’équipe créative de l’émission télévisée s’est inspirée des films de Peter Jackson. Non seulement ces films fournissent de superbes bases pour la prochaine aventure dans la Terre du Milieu de JRR Tolkien, mais ils contiennent également quelques erreurs qui devraient être évitées dans l’émission télévisée.

Bien sûr, les films Le Seigneur des Anneaux sont des chefs-d’œuvre et sans doute la meilleure série à succès de tout le temps, tandis que les films Hobbit, bien que considérablement plus imparfaits, sont toujours des blockbusters parfaitement solides avec du matériel fantastique. Néanmoins, il y avait certainement plusieurs choses que les films auraient pu faire beaucoup mieux.

Comme vous vous en doutez, la plupart de ceux-ci s’appliquent davantage aux films Le Hobbit (car ils ont été déçus par une production troublée), mais les films Le Seigneur des Anneaux ne sont pas non plus exempts, aussi proches de la perfection soient-ils. Ce qui suit sont sans doute les plus grandes erreurs commises par cette franchise largement excellente.

Et non, je n’inclus pas les Eagles.