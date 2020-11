«  Cela renforce vraiment votre patience  » – AOC discute de la façon dont League of Legends aide sa carrière politique

La membre du Congrès Alexandria Ocasio-Cortez, mieux connue sous le nom d’AOC, a récemment attiré à nouveau l’attention du public, mais cette fois pour des raisons non politiques. Elle a récemment commencé à diffuser des jeux en ligne, avec Among Us et League of Legends en tête de sa liste. Bien qu’elle joue ce dernier depuis un certain temps maintenant, elle est nouvelle dans Among Us.

AOC a diffusé à nouveau un match de Among Us plus tôt cette semaine. Dans son dernier stream, elle a également parlé de son expérience de jeu à League of Legends. En partant des personnes avec lesquelles elle joue aux expériences qu’elle a vécues dans le jeu, AOC avait beaucoup à partager.

AOC a parlé de ses préférences dans League of Legends

Parlant de ses préférences dans le jeu, AOC a mentionné qu’elle aime jouer le rôle de soutien. De plus, elle a parlé de ses champions préférés.

«Sona, Janna, Lux, Morgana et quelques autres.»

Alexandria n’est pas nouvelle dans le jeu de League of Legends et s’est classée Silver III en juillet de cette année.

L’AOC dit que jouer à League a aidé dans sa carrière politique

Pendant le stream, Hasan «HasanAbi» Piker lui a demandé si jouer à League l’avait aidée dans sa carrière politique. AOC n’a pas tardé à être d’accord, affirmant que jouer avec des jeunes de 12 ans l’avait vraiment aidée à garder la tête froide et à rester patiente.

Elle motive sa déclaration en disant que jouer à Elo Hell avec des enfants de 12 ans les oblige à quitter la rage tôt dans le jeu. Cela l’a beaucoup aidée à développer sa patience, ce qui est une nécessité dans sa carrière politique.

Jouer à Elo Hell s’accompagne de son propre ensemble de toxicité et de rage, car les joueurs abusent verbalement ou quittent le match au cas où ils perdraient. Cependant, cela n’est pas exclusif aux niveaux inférieurs du jeu, tels que le rang dans lequel joue AOC. Les joueurs jouant dans les niveaux supérieurs du jeu montrent une quantité égale de toxicité les uns pour les autres si et quand les choses ne vont pas comme prévu.

Même si elle a d’autres professions plus importantes, c’est assez cool de voir une personnalité politique populaire telle qu’Alexandria Ocasia-Cortez vivre dans la sphère du jeu.