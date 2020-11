Horaires de Royal Mail pour le Royaume-Uni et les envois internationaux

Noël va être un peu différent cette année.Avec toute l’incertitude qui entoure encore les restrictions de verrouillage de Covid-19 à travers le Royaume-Uni, et si elles seront levées à temps pour le 25 décembre, de nombreuses familles se préparent à ce qui pourrait être plutôt À mesure que les conseillers du gouvernement continuent de peser le pour et le contre de permettre une période de vacances «presque normale», les chances que des réunions multigénérationnelles soient autorisées à temps se réduisent. Cela pourrait amener plus de personnes à dépendre du service postal pour livrer des cadeaux et des cartes que les années précédentes – en particulier le nouveau service de livraison porte-à-porte réservable que la poste a lancé récemment. Combien de temps avons-nous pour nous assurer que les cadeaux et les cartes parviennent les destinations requises dans le temps? Et qu’en est-il du courrier envoyé à l’international? Voici un aperçu de toutes les dates de publication finales que vous devez connaître à l’avance. Covid-19 a conduit à une accélération des achats en ligne, ce qui signifie une plus grande utilisation des entrepôts et des services de livraison (Photo: Getty) Quelles sont les dernières dates d’envoi du courrier au Royaume-Uni? La poste propose une gamme de services de livraison et de poste qui Le coût varie en fonction de la sécurité avec laquelle vous souhaitez envoyer un article et de la rapidité.Pour vous assurer que vos articles arrivent à temps, ce sont les toutes dernières dates auxquelles vous devez les envoyer par: Royal Mail 2nd Class & 2nd Class Signed For – Vendredi 18 décembre Royal Mail 1ère classe et 1ère classe Signé pour – Lundi 21 décembre Parcelforce Worldwide express48, express48 grand (uniquement disponible dans certaines succursales, alors vérifiez avant d’opter pour cela) – Mardi 22 décembre Royal Mail Livraison spéciale garantie , 9 & 10 – Mercredi 23 décembre Que faire si je publie quelque chose à l’étranger? En règle générale, si vous envoyez un colis ou une carte à l’étranger, envoyez-le le plus tôt possible pour éviter toute déception. des outils que vous pouvez utiliser pour publier des articles à l’international. Voici les dates finales des principales. Royal Mail International Standard and International Tracking and Signature Services Pour envoi vers: Afrique, Moyen-Orient, Asie, Extrême-Orient, Caraïbes, Amérique centrale et du Sud – Mercredi 9 décembre Pour envoi vers: Chypre et Malte – Jeudi 10 décembre Pour envoi vers: Est Europe (sauf Pologne, République tchèque, Slovaquie), Grèce, Turquie – vendredi 11 décembre Pour envoi vers: Australie et Nouvelle-Zélande – vendredi 4 décembre Pour envoi vers: Finlande, Suède, République tchèque, Pologne, Italie, Canada et USA – samedi 12 décembre Pour envoi vers: Autriche, Danemark, Allemagne, Islande, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suisse – mercredi 16 décembre Pour envoi vers: Belgique, France, Irlande, Luxembourg – Vendredi 18 décembre Royal Mail International Economy Le dernier les dates pour que tout ce service arrive à temps pour Noël sont déjà passées, la dernière étant le 16 novembre pour 2020. HM Forces Mail BFPOs Airmail to Operational BFPOs – Monday 30 November Airmail to Static BFPO s – Lundi 7 décembre Parcelforce Worldwide: Global Express Pour envoi vers: Australie – Mardi 15 décembre Pour envoi vers: Russie, Nouvelle-Zélande, Chine – Mercredi 16 décembre Pour envoi vers: Autriche, Canada, République tchèque, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Espagne, États-Unis – vendredi 18 décembre Il existe également des services moins chers, Global Priority et Global Express. Consultez le site Web de la poste pour connaître la dernière date avant les détails de Noël.