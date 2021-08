Les 12 coups de midi : Bruno veut battre le record du monde ? On vous dit tout sur le prochain challenge du plus grand maître de midi

Comme on pouvait s’y attendre, ce vendredi 13 août Bruno, le candidat de Fontenilles (Haute-Garonne) est devenu officiellement le nouveau grand maitre de midi en ayant remporté une nouvelle victoire. Grâce à cette 200e qualification et les six étoiles mystérieuses qu’il a décrochées, le jeune homme bat ainsi le record détenu par Éric, qui avait arrêté son compteur à 199 au mois de juin 2020. Et ce n’est pas tout, car Bruno s’était déjà distingué sur le plateau de Jean-Luc Reichmann en battant un autre record avec ses 76 coups de maître, dépassant ainsi celui de Christian Quesada qui est à 64. Mais, le nouveau numéro un de l’émission culte de TF1 ne compte pas s’arrêter là puisqu’il a indiqué vouloir battre le record du monde. Jusqu’où celui que l’on surnomme « Fifou Dingo » compte-t-il ainsi aller dans « Les 12 coups de midi » ?

Battre le record du monde ? Le nouvel objectif de Bruno

Nombreux sont les téléspectateurs des « 12 coups de midi » qui n’ont pas été surpris par cette nouvelle victoire de Bruno après son incroyable parcours depuis le début la nouvelle édition en début d’année. En effet, après plus de six mois de compétition, il est toujours là et vient de se qualifier pour une 200e participation pour ce samedi 14 août, battant ainsi le record d’Éric. Grâce à cette nouvelle victoire, le jeune homme d’origine normande a donc réussi à cumuler une cagnotte qui vaut maintenant 838 595 euros. Cependant, malgré les rumeurs qui ont circulé à son sujet sur son élimination après sa 209e participation, « Fifou Dingo » ne compte pas du tout s’arrêter là puisqu’il veut « essayer d’aller chercher le record du monde ».

« Je suis content d’être le n° 1, surtout sur un jeu qui a onze ans d’existence. Là, il n’y a pas beaucoup d’émissions qui me séparent de son record. Je vais essayer d’aller le chercher. Je vais rester concentré. Ce serait dommage de m’arrêter avant. », a-t-il indiqué aux journalistes lors d’une interview.

Et quand il parle de record du monde, Bruno fait allusion à celui de Marie-Christine, la championne d’un autre jeu télé à succès sur France 2, « Tout le monde veut prendre sa place ». Son record ? C’est que c’est la première candidate à avoir réussi à rester 213 fois d’affilée dans le jeu télé en 2018. En gardant le même rythme, le jeune homme compte ainsi détrôner Marie-Christine.

Mais ce n’est pas son seul prochain objectif, car il projette aussi d’empocher le million d’euros de gains afin de devenir en passant le plus grand gagnant des jeux télé en France. Mais avant d’y arriver, Bruno aura encore du chemin à faire et après cette victoire, ce ne sera pas facile comme il l’a indiqué lui-même lors de l’interview :

« J’en suis encore loin. C’est difficile d’en faire un objectif aujourd’hui. Plus de 150 000 euros de cagnotte manquent encore. C’est énorme comme montant. Pour l’instant, je ne suis pas certain que ça soit possible. C’est très lointain. »

L’identité de l’étoile mystérieuse

Concernant l’identité de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice commence à se dessiner en haut à droite même s’il est encore difficile pour l’instant de l’identifier. Une rumeur circule également comme quoi il s’agirait de Manu Chao, mais bien sûr, ce n’est encore qu’une rumeur. Et il ne s’agit pas de Pierre Palmade, le nom proposé par Bruno aujourd’hui.

Rendez vous pris pour le samedi 28 août sur tf1. Les 12 coups de la rentrée avec @agustingaliana #tf1 #jeux #Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/P2ZZCWfOwf — San Drine fan agustin galiana (@SanDrin45353064) August 12, 2021

Sinon, il faut également savoir que TF1 vient d’officialiser en parallèle son traditionnel prime de rentrée intitulé « Les 12 coups de la rentrée ». Ce numéro spécial sera diffusé le 28 août prochain avec la participation de nombreux guests comme Valérie Damidot, Patrick Fiori, Keen V ou encore Agustin Galiana. En attendant, rendez-vous pour un nouveau numéro des « 12 coups de midi » demain le 14 août, toujours en compagnie de Jean-Luc Reichmann à l’animation, qui a justement promis une grande surprise pour Bruno.