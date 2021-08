Disparu à jamais sur Netflix : la nouvelle série française de Harlan Coben

Série originale Netflix, Disparu à jamais est pleine de mystère, de rebondissements surprenants et vous scotchera probablement à votre canapé quelques heures, le temps de finir les 5 épisodes de cette série made in France.

Basée sur un roman écrit par Harlan Coben, Disparu à jamais raconte l’histoire d’un homme qui tente de retrouver la trace d’une femme qui disparaît soudainement de la surface de la Terre. Sans indices ni soupçons sur l’endroit où elle a pu aller, il doit reconstituer la vie mystérieuse de son ancienne amante, mais il apprend vite qu’il vaut mieux cacher certaines choses.

Harlan Coben, bien sûr, est l’homme derrière les précédents thrillers à succès tels que Intimidation, Dans les Bois et Safe. Il a également un autre projet Netflix en préparation avec Ne t’éloigne pas. La série espagnole Innocent, avec Mario Casas, est également basée sur un de ses romans. Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle série.

De quoi parle Disparu à jamais ?

La série s’articule autour de Guillaume Lucchesi qui pensait avoir surmonté la terrible tragédie de voir mourir les deux personnes qu’il aimait le plus : Sonia, son premier amour, et Fred, son frère. Mais dix ans plus tard, Judith, dont l’amour a rendu sa vie digne d’être vécue, disparaît soudainement lors des funérailles de sa mère. Pour la retrouver, Guillaume devra affronter toutes les vérités que sa famille et ses amis lui ont cachées, ainsi que celles qu’il a choisi d’ignorer pendant longtemps. Pour le meilleur, mais surtout pour le pire…

Disparu à Jamais | Bande-annonce officielle | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Qui joue dans Disparu à jamais ?

La série française réunit les talents de Finnegan Oldfield (Engrenages, Braquo), Nicolas Duvauchelle (Braquo, Polisse, Un homme d’honneur), Guillaume Gouix (Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait, La Guerre des Mondes), Nailia Harzoune (Le Grand Bazar, Patients) et Garance Marillier (Grave, Titane, Madame Claude).

“Netflix a été un merveilleux partenaire pour l’adaptation de mes romans dans divers pays, et c’est particulièrement excitant de réaliser Disparu à jamais en France”, a déclaré Coben dans un communiqué.

“Je suis honoré de travailler avec ce casting et cette équipe française incroyablement talentueuse”. Damien Couvreur, directeur des séries originales françaises chez Netflix, a ajouté : “Nous sommes ravis que Harlan Coben et Calt Studio apportent cette histoire captivante en France. Disparu à jamais a tous les ingrédients de ses grands thrillers qui ont toujours apporté de la joie à nos abonnés”.

Disparu à jamais est disponible en streaming sur Netflix à compter de ce vendredi 13 août.