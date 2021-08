Les 12 coups de midi : c’est quoi cette autre émission dans laquelle Bruno a déjà participé et battu un record ?

Étant devenu en quelques mois une grande célébrité, tout le monde veut maintenant tout savoir sur la vie de Bruno, le champion des « 12 coups de midi ». Entre les folles rumeurs sur son élimination, les accusations de tricherie et récemment les détails de sa vie personnelle dévoilés au grand jour, le jeune homme est au centre de toutes les discussions. Et l’on vient d’apprendre également que le grand favori de l’émission de Jean-Luc Reichmann n’en est pas à son premier jeu télé ni à son premier record, car il a déjà participé à « Personne n’y avait pensé » sur France 3. À l’approche de sa grande victoire ainsi que du record d’Éric, nous avons donc décidé de vous dire tout ce que nous savons sur sa participation au jeu télé de France 3.

Bruno n’avait jamais regardé l’émission

Eh oui, personne n’aurait imaginé au début de cette édition des « 12 coups de midi » lancée en mi-janvier que Bruno allait bientôt battre le record détenu actuellement par Éric. Et il n’est plus qu’à 3 participations de plus à faire avant de devenir le numéro un de l’émission présentée par Jean-Luc Reichmann avec 823 545 euros dans sa cagnotte et 196 victoires. Tout cela en 6 mois et malgré les rumeurs qui circulent sur son élimination, ce grand favori surnommé « Fifou Dingo » n’imagine même pas une seconde perdre ni abandonner si près du but. De toute façon, il n’est pas pressé de rentrer chez lui, car il est encore au chômage et veut se consacrer pleinement à la compétition même si la grande victoire commence à lui mettre la pression.

« Au fur et à mesure que ça se rapproche, il y a quand même un peu de pression. La mécanique du jeu fait qu’on me le rappelle souvent, donc je me dis que ce serait dommage de perdre avant. Après, il y a quand même de la fierté, évidemment. C’est une émission qui a 11 ans, il y a eu plus de 12 000 candidats. Si je suis le premier, ce serait énorme. Après, le titre ne changera pas ma vie », a-t-il confié aux journalistes lors d’une interview.

Cependant, nombreux sont les téléspectateurs qui ne savent pas que le jeune homme ne regardait jamais cette émission de la mi-journée de TF1, comme il l’a lui-même révélé tout récemment aux journalistes du « Parisien ». C’est en fait grâce à ses parents, après le premier confinement, qu’il a découvert pour la première fois « Les 12 coups de midi » et il s’est ensuite peu à peu passionné pour le programme. Finalement, il décide de s’inscrire aux sélections et après plusieurs victoires, il est actuellement sur le point de devenir le grand maitre de midi. Mais, ce que ses fans ne savent pas aussi, c’est que ce n’est pas sa première participation à un programme du genre.

Bruno a déjà participé à un autre jeu télé auparavant

En effet, toujours d’après les informations qu’il a révélées au « Parisien », le grand favori des « 12 coups de midi » n’en est pas à son premier jeu télé puisqu’il a déjà participé au début de l’année 2020 à la célèbre émission de France 3, présentée par Cyril Féraud, « Personne n’y avait pensé ». De plus, il a carrément battu le record du jeu. Cette aventure sur la chaine concurrente a débuté lorsqu’il a refusé de jouer avec un collègue à un autre programme très connu, « Motus » sur France 2.

Mais, après l’insistance de son collègue, il cède finalement et décide de s’inscrire à l’émission de France 3. À cette époque, la participation de Bruno n’est pas passée inaperçue, car avec son camarade, les deux jeunes hommes battent le record de gains en empochant 12 500 euros en 7 participations seulement. Un incroyable exploit qui ne fait qu’amplifier sa légende de grand maitre de midi. Bruno, va-t-il alors réussir à battre un nouveau record dans les « 12 coups de midi » sur TF1 ? Plus que 3 jours de jeu et on saura bientôt la réponse. En attendant, rendez-vous ce mercredi 11 août 2021 à 12 heures sur TF1 pour un nouveau numéro.