What if.. : heure et date de sortie de l’épisode 1, spoilers, comment regarder en streaming

What if…? est une série animée de super-héros créée par AC Bradley qui explore diverses versions réinventées d’événements importants dans le MCU. La série est basée sur la série de livres d’anthologie Marvel Comics du même nom et est la première série animée de la franchise. Les téléspectateurs auront l’occasion de plonger dans les parties inconnues du multivers et de rencontrer des variantes de leurs personnages Marvel préférés. Par conséquent, il y a beaucoup d’excitation et de battage autour de la série.

Si vous êtes un fan de «MCU» qui attend avec impatience le nouveau spectacle et les diverses surprises qu’il promet d’apporter, vous devez rechercher plus de détails sur son premier épisode. Dans ce cas, nous avons ce qu’il vous faut ! Voici tout ce que vous devez savoir avant « Et si… ? » épisode 1.

What If…? Heure et date de sortie de l’épisode 1

Le premier épisode de What If… ? sortira le 11 août 2021, à 10h00 sur Disney+. La première saison de la série se compose de neuf épisodes, avec de nouveaux épisodes sur le service chaque semaine, tous les mercredis.

Où regarder What If… ? épisode 1 en ligne ?

Pour regarder What If… ? épisode 1 en streaming, vous pouvez vous diriger vers Disney+. La série est un original de Disney + et un abonnement payant au service est requis pour diffuser la série.

What If…? épisode 1 Spoilers

Dans What If… ? épisode 1, les téléspectateurs rencontreront Uatu / The Watcher, un membre d’une ancienne race extraterrestre avancée dont le seul but est d’observer les divers événements importants à travers le multivers. Uatu servira probablement de guide au public tout au long de son voyage dans les parties inconnues du multivers. Nous aurons également un aperçu de l’esprit d’Uatu et apprendrons pourquoi il n’interfère avec aucun des incidents en cours.

Le premier épisode explorera les principes fondamentaux du manteau Captain America en se demandant si Peggy Carter devenait Captain America au lieu de Steve Rogers. Nous verrons également la transformation de Peggy en supersoldat et le capitaine Carter à la tête des Howling Commandos pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’épisode est également susceptible de révéler ce qui arrive à Steve s’il ne devient pas Captain America et comment le soldat au cœur noble trouve sa place dans le monde. Il est difficile de garder le soldat héroïque à l’écart, et il pourrait trouver un autre moyen de se battre pour la justice. Il pourrait recevoir l’aide de Howard Stark et devenir le pilote d’une incarnation antérieure de l’armure d’Iron Man connue sous le nom d’Hydra Stomper.

Nous pourrions avoir un aperçu des nombreuses différences et changements qui se produisent dans l’univers parce que Peggy est devenue le capitaine Carter. D’autres personnages tels que Dr. Strange et Bucky Barnes pourraient également apparaître. Il pourrait y avoir un plus grand mystère qui relie les différentes réalités des branches que nous verrons dans la série. Découvrez un bref aperçu de l’origine du capitaine Carter dans la promo ci-dessous !