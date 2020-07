Les 10 films catastrophe les plus sous-estimés de tous les temps

Les films de catastrophe sont très amusants. Ils fonctionnent qu’ils soient trop stupides ou sérieux, et offrent toujours une bonne dose de violence, d’action explosive, de situations de vie ou de mort et d’intensité de votre siège. Les très mauvais offrent toujours de bons moments de divertissement, aussi étranges et exagérés soient-ils.

En fait, ils sont probablement les plus amusants que vous puissiez avoir en regardant des films, car ils couvrent un si large éventail de sous-genres. Les films de catastrophe typiques sont presque fous et sont presque toujours improbables; les films plus matures peuvent transformer cette folie en une histoire vraiment fascinante sur des personnes touchées par une catastrophe, naturelle ou autre.

La liste suivante examinera les films catastrophes les plus sous-estimés du cinéma, des scénarios d’invasion extraterrestre au thème classique d’Armageddon (bien que non, ce film ne figure pas dans la liste). Cela va de comédies amusantes et loufoques, de mystères trop graves et de dramatiques déchirantes.

Qu’il s’agisse d’une image folle de Roland Emmerich ou d’un film qui plonge dans une histoire vraie tragique et bouleversante, chaque film de cette liste mérite plus d’éloges que par le passé. Certains spoilers suivent.