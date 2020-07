La remise massive de ce moniteur Dell IPS en fait une excellente option pour les jeux à petit budget

Presque tous ceux qui ont utilisé un moniteur IPS vous diront à quel point ils sont géniaux. Les moniteurs IPS sont un peu comme des claviers mécaniques – si vous n’en avez jamais utilisé un, leurs fans peuvent sembler des élitistes enragés, mais dès que vous en avez un, vous voyez de quoi il s’agit. Mais ils peuvent être chers – très chers. Pas ce moniteur LED Dell P2419H IPS, cependant, avec sa réduction de 34% de plus de 80 $ pour ceux aux États-Unis.

L’emballage de l’un des meilleurs moniteurs de jeu est un excellent moyen de donner à votre plate-forme de jeu soigneusement conçue les moyens d’afficher les jeux dans toute leur splendeur. À quoi sert un PC capable de jouer à The Witcher 3 avec des réglages ultra si votre écran transforme toutes ces délicieuses textures en une bouillie pâle et incolore?

Eh bien, les moniteurs IPS comme celui-ci Dell sont un excellent moyen de vous assurer que vos jeux sont aussi nets que possible, et à ce prix, cela ne vous coûte ni un bras ni une jambe.

Bien sûr, les moniteurs IPS ne sont peut-être pas le meilleur pari pour ceux d’entre vous qui aiment les tireurs compétitifs à réaction à contraction comme CS: GO ou Valorant, car leurs temps de réponse sont un peu plus élevés que sur les panneaux TN ou VA à prix équivalent (ce Dell moniteur a un temps de réponse de 8 ms), mais pour ceux d’entre vous qui ne jouent pas aux tirs à secousses, ce temps de réponse est négligeable, et la qualité d’image obtenue par les couleurs précises et vibrantes du panneau IPS devrait rendre votre expérience de jeu encore plus immersive.

Avec cette réduction sur le site américain d’Amazon, le Dell P2419H coûte 166,01 $ USD, et pour ce prix, vous obtenez un moniteur IPS 60Hz, 24 pouces capable d’une résolution FHD (Full HD) 1080p, avec un rapport de contraste de 1000: 1, c’est anti-éblouissement et a «vue confort» pour réduire les émissions de lumière bleue qui peuvent entraîner une fatigue oculaire.

Les moniteurs IPS sont souvent utilisés de manière professionnelle par ceux qui ont besoin de représentations d’écran couleur précises et claires, ainsi que d’angles de vision presque parfaits. Ces avantages augmentent généralement considérablement le coût des moniteurs IPS, mais avec ce produit, Dell a réussi à offrir un moniteur IPS de haute qualité à un prix raisonnablement bas.

Cela est en grande partie dû au fait qu’il n’atteint qu’une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz, mais pour la plupart des joueurs, 60 Hz à 1080p est plus que suffisant. Ce moniteur serait un excellent investissement pour accompagner une version de jeu à petit budget qui cherche simplement à jouer à des jeux à 1080p 60fps et à les faire paraître aussi clairs et dynamiques que possible.

