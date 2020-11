L’épisode 5 de Night City Wire de Cyberpunk 2077 est diffusé le 19 novembre

CD Projekt RED a fixé une date et une heure pour Cyberpunk 2077 Night City Wire Episode 5. Le nouveau flux commencera à être diffusé la semaine prochaine le 19 novembre, date de sortie précédente du titre, à 10h00 PST. Pendant la diffusion, les téléspectateurs peuvent s’attendre à obtenir plus d’informations sur le personnage de Keanu Reeves, Johnny Silverhand. La musique de Night City sera également au centre de la scène tout au long du prochain épisode, qui devrait être «un grand».

Cyberpunk 2077 compte Twitter officiel a partagé la nouvelle avec les abonnés ce matin dans le post suivant:

Yo, choombas! Préparez-vous pour l’épisode 5 de #NightCityWire! Nous parlerons de notre rockerboy préféré Johnny Silverhand, partagerons une variété de morceaux de Night City et bien plus encore. Ça va être un gros! Réservez la date: jeudi 19 novembre, 18h00 CET Rendez-vous sur https://t.co/cBU8yS6pfc! pic.twitter.com/1AW1wUBGVA – Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 13 novembre 2020

CD Projekt RED a récemment retardé le titre pour la troisième fois par rapport à sa date de lancement en novembre. Lors d’une conférence téléphonique après l’annonce, le PDG Adam Kicinski a cité les consoles PS4 / Xbox One comme la principale raison de la dernière poussée. Alors que les rumeurs jettent le doute sur la tenue de la nouvelle date, un représentant du studio a déclaré à IGN que les rumeurs n’avaient aucun mérite.

Après plusieurs retards, Cyberpunk 2077 sera lancé numériquement et au détail le 10 décembre pour les plates-formes PS4, PC et Xbox One. Le RPG fonctionnera également sur les consoles PS5 et Xbox Series X | S, grâce à la rétrocompatibilité. CD Projekt RED n’a pas encore annoncé quand il prévoit de sortir le RPG de science-fiction en natif sur les nouvelles consoles.

