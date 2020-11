Disney + lance le drame de football True-Life – / Film

Disney ne manque jamais d’histoires inspirantes de la vie réelle, et maintenant, Disney + non plus. La plate-forme de streaming Disney a publié la bande-annonce de son dernier film original, sécurité, un drame sportif inspirant basé sur l’histoire vraie de la sécurité du football de l’ancienne université de Clemson Ray McElrathbey et comment il a élevé son frère de 11 ans tout en devenant une star du football. Regarder le sécurité bande-annonce ci-dessous.

Remorque de sécurité

Ils disent qu’il faut un village pour élever un enfant, mais dans le cas du nouveau film original de Disney +, sécurité, il faut une équipe de football universitaire. Le drame sportif inspirant à venir est «inspiré par l’histoire vraie et stimulante de Ray McElrathbey, ancien joueur de sécurité du football de l’Université de Clemson, un jeune homme confronté à une série de circonstances difficiles, dont le dévouement et la persévérance l’aident à triompher d’adversités répétées. Aidé par ses coéquipiers et la communauté Clemson, il réussit sur le terrain tout en élevant et en prenant soin de son frère Fahmarr, 11 ans.

Réalisé par Reginald Hudlin (Marshall) à partir d’un scénario de Nick Santora (Le jeu le plus dangereux, Le fugitif), sécurité étoiles Jay Reeves (Tous américains, Le percepteur d’impôts) en tant que Ray et nouveau venu Thaddeus J. Mixson comme son frère Fahmarr. Le casting est complété par Corinne Foxx, Matthew Glave, Chasseur Sansone, Amanda Warren, Miles Burris, Isaac Bell, Elijah Bell, et James Badge Dale. Il est et produit par Mark Ciardi (Secrétariat) et Gordon Gray (La recrue ) avec Douglas S. Jones et Campbell McIinnis en tant que producteurs exécutifs.

Dans un communiqué, Hudlin a déclaré: «sécurité est un film sur la fraternité et le rassemblement pour le plus grand bien, qui est un message dont notre société a besoin en ce moment. C’est l’histoire d’un jeune homme coincé dans une situation où l’échec n’est pas une option. Par pure force de volonté, il fait l’impossible, ce qui incite toute la communauté autour de lui à faire de même. C’est un film que j’ai hâte de regarder avec ma famille sur Disney + le 11 décembre, et pour que les familles du monde entier fassent de même. »

Le producteur Mark Ciardi a ajouté: «Pendant plus d’une décennie, j’ai rêvé de présenter l’incroyable histoire de Ray à l’écran, et maintenant qu’elle est prête, je suis ravi que Disney + le rende disponible pour que les familles puissent en profiter ensemble pendant les vacances.»

Le film ressemble à un bon drame sportif inspirant à l’ancienne, ce qui signifie qu’il est parfait pour la base familiale à laquelle Disney + s’adresse. Je ne peux pas dire que je suis personnellement tout ce qui m’intéresse sécurité, mais il doit y avoir une intersection entre les fans de Disney et les fans de Clemson pour qui ce film est spécifiquement fait.

sécurité fera ses débuts exclusivement sur Disney + vendredi, 11 décembre 2020.

