Photo par David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Renato Sanches est un «joueur extraordinaire» qui a réussi à reconstruire sa brillante réputation à Lille, a déclaré l’ancien entraîneur du Benfica Joao Tralhao à RMC Sport.

Considérant que Molineux abrite certains des plus grands talents ibériques du jeu, cela a toujours semblé une question de temps avant que les Wolves ne soient liés à un autre talent de pedigree de l’écurie de Jorge Mendes.

Sanches a subi sa juste part de hauts et de bas depuis sa victoire aux Championnats d’Europe aux côtés de Joao Moutinho et Rui Patricio en 2016.

Mais depuis qu’il a rejoint Lille dans le cadre d’un contrat de 23 millions de livres sterling l’été dernier, l’ancien prêté de Swansea City a jeté ce sort misérable sur le banc du Bayern Munich derrière lui.

Et après avoir marqué sa renaissance avec une performance stellaire lors de la victoire 3-0 de Lille en Ligue Europa lors d’un AC Milan auparavant invaincu la semaine dernière, Calciomercato rapporte que les Wolves ont manifesté un vif intérêt.

«Ce qui arrive à Renato ne me surprend pas. Je me demandais juste quand (son rajeunissement) allait se produire », dit Tralhao, qui a regardé avec admiration Sanches gravir les échelons à Benfica avant de devenir le plus jeune joueur à remporter une médaille de vainqueur du Championnat d’Europe à seulement 18 ans.

Photo de Marcio Machado / Eurasia Sport Images / Getty Images

«Je ne suis pas non plus surpris qu’il ait connu des hauts et des bas dans sa carrière. En quelques mois, il est passé de l’équipe junior de Benfica à l’équipe première du Portugal (et est devenu) champion d’Europe.

«Quelques semaines plus tard, il était au Bayern Munich, l’une des équipes les plus puissantes du monde.

«Maintenant, il a trouvé la confiance dont il avait besoin au sein d’un club structuré et organisé. Et je sais que l’atmosphère qu’il a trouvée à Lille était celle dont il avait besoin pour redevenir lui-même – un joueur extraordinaire pour qui j’ai beaucoup d’affection et que je soutiens depuis l’âge de neuf ans.

Après seulement 18 mois en France, Sanches est-il vraiment prêt à refaire ses valises?

À 23 ans, il a beaucoup de temps de son côté et, comme il l’a déjà découvert dans sa carrière de montagnes russes, l’ betaion «moins de vitesse, plus de précipitation» a tendance à sonner vrai dans le football.

Photo par Sylvain Lefevre / Getty Images

