Parler avec les tout-petits les prépare à l’école mais n’a aucun impact sur l’alphabétisation à 11 ans, selon une étude

Parler et communiquer avec les tout-petits est essentiel pour les préparer à l’école, mais n’affecte pas directement leurs capacités de lecture et d’écriture à l’âge de 11 ans, selon une étude. Les recherches de l’Université de Cambridge suggèrent que si parler, lire ou chanter à un enfant à un très jeune âge est important pour son développement, les enfants qui en font moins l’expérience – comme ceux issus de milieux plus pauvres – ne doivent pas être désavantagés de manière permanente. i’s education newsletter: actualités et analyses alors que les écoles tentent de revenir à la normale L’étude, publiée dans l’Oxford Review of Education, a utilisé les données de 7000 enfants nés dans les années 1990. L’augmentation de la richesse familiale au moment de la naissance d’un enfant était liée à des niveaux d’alphabétisation plus élevés tout au long de son enfance. Environnement de communication Les chercheurs ont constaté que la qualité de «l’environnement précoce de langage et de communication» de l’enfant à la maison avant l’âge de deux ans avait un impact sur son niveau d’alphabétisation et ses compétences sociales lorsqu’il a commencé l’école à cinq ans, ainsi que sur son développement linguistique et social entre sept et neuf ans. Cependant, l’étude n’a trouvé aucun lien entre les niveaux d’alphabétisation à 11 ans et l’environnement de communication précoce. La recherche suggère que l’identification de «parcours d’apprentissage» spécifiques pendant l’école primaire pourrait aider les enfants à rattraper leurs camarades plus chanceux. Le Dr Jenny Gibson, de la faculté d’éducation de Cambridge, a déclaré: «On a parfois le sentiment que si les enfants ne bénéficient pas d’un environnement de communication de haute qualité lorsqu’ils sont très jeunes, ils sont désavantagés à long terme. «Cette recherche montre qu’il existe de multiples possibilités de les guider vers des résultats d’alphabétisation réussis à mesure qu’ils progressent à l’école primaire.» En savoir plus Les enfants formés à la propreté sont retournés dans les couches à cause des restrictions de Covid, a déclaré Ofsted Les chercheurs ont déclaré qu’il serait peut-être judicieux de se concentrer sur le développement des compétences sociales des enfants qui ont du mal à lire et à écrire entre sept et neuf ans, car ceux-ci les compétences sont particulièrement importantes pour les résultats en littératie à cet âge. Au niveau de la classe, cela pourrait signifier que les enseignants encouragent le jeu et les jeux qui impliquent la prise de tour et la conversation, ou utilisent des activités de groupe basées sur des problèmes dans lesquelles les enfants doivent travailler ensemble. Le Dr Gibson a ajouté: «De nombreux enseignants dans tout le pays utiliseront déjà des tactiques comme celles-ci pour aider les enfants. «Mettre en lumière les différents parcours nuancés qui façonnent les résultats de l’alphabétisation signifie que nous pourrions éventuellement être en mesure de profiler un enfant, ou un groupe d’enfants, et d’appliquer ces approches de manière vraiment efficace et ciblée.»

Juvamine Bronzage Sublime Prépare à l'Exposition 30 capsules Le soleil constitue l'une des principales agressions pour la peau. Juvamine Bronzage Sublime est un complément alimentaire qui aide à préparer la peau à l'exposition solaire . Il convient à tous types de peaux grâce à sa nouvelle formule contenant : Vitamine C : Contribue au maintien d'une fonction normale de

Laboratoire Lorica Kera Soleil® - préparer sa peau à l'exposition au soleil - 1 mois Kera Soleil® est un complément alimentaire destiné à préparer sa peau à l'exposition au soleil, grâce à l'apport de Mélaline® (hydrolysât de kératine), complété par Extramel® titré en SOD, collagène marin et β-carotène. CONSEILS D'UTILSATION : Kera Soleil® se prend de préférence au cours du repas du matin ou

Eden Park Underwear Pyjama long Eden Park en coton : Tee-shirt manches longues gris chiné et pantalon bleu marine à petits n?uds rose pâle - GRIS - L GRIS - Coton (100%) Tee-shirt col rond gris chiné à manches longues - Blason brodé au fil bleu marine sur la poitrine et à petits nœuds rose pâle Pantalon bleu marine parsemé de petits noeuds rose pâle Large ceinture élastiquée et incrustée en ton sur ton

Eden Park Underwear Pyjama long Eden Park en coton : Tee-shirt manches longues bleu marine et pantalon bleu marine à petits n?uds rose pâle - BLEU - L BLEU - Coton (100%) Tee-shirt col rond bleu marine à manches longues - Blason brodé au fil bleu marine sur la poitrine et à petits nœuds rose pâle Pantalon bleu marine parsemé de petits noeuds rose pâle Large ceinture élastiquée et incrustée en ton sur ton

Leonardo Shoes Bottines pour hommes en cuir nappa noir avec fourrure zippée à l'intérieur 41616-I F. 416 GOMMA NEUT N FOD. MERINOS Noir - Bottines pour hommes en cuir napa noir avec semelle en caoutchouc, fermeture éclair latérale et fourrure à l'intérieur, faites à la main en Italie

NEFF Lave vaisselle tout integrable 60 cm NEFF S723Q60X3E N50 XXL Porte à glissières Capacité 13 couverts - Porte à glissières - Témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol - 6 programmes dont Chef 70° - Protection Brillance verre - Paniers Flex 3 - Panier supérieur réglable en hauteur - Le lave-vaisselle intégrable 60 cm S723Q60X3E de NEFF est extrêmement silencieux avec ses 44 dB. Il