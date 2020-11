La statue de Destiny 2 Beyond Light Stranger est de qualité pour le prix

Numskull Designs a toujours été au point en ce qui concerne le contenu sous licence officielle, produisant souvent des produits dérivés pour un produit que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Après tout, c’est la même société qui a créé le brûleur d’encens Spyro, laissant la fumée s’échapper des narines de Spyro.

Pour le lancement de Bungie’s Destiny 2 au-delà de la lumière L’expansion, Numskull a créé une statue sous licence officielle de l’Exo Stranger de Destiny 1, maintenant simplement appelée The Stranger alors qu’elle revient dans la franchise avec beaucoup de temps pour l’expliquer. L’Étranger est une figure centrale de la Au-delà de la lumière narratif, agissant comme un membre du genre de « Darkness Vanguard » aux côtés d’Eris Morn et The Drifter. Cette statue a été créée dans le cadre d’une édition spéciale de la nouvelle extension, mais a ensuite été vendue en tant que produit autonome également pour ceux qui préféraient obtenir une version différente de l’extension.

Numskull, connaissant mon amour – non, mon obsession – avec destin, m’a récemment envoyé la statue Exo Stranger (elle sera toujours l’Exo Stranger pour moi) avec quelques autres destin goodies pour célébrer le lancement de Au-delà de la lumière, et de se familiariser avec ces produits pour voir à quel point destin les fans en ont besoin.

La statue Stranger mesure 10 pouces de haut, et bien qu’elle ne puisse pas tenir la hauteur imposante de la PS5, c’est une statue de bonne taille qui occupera une place importante sur n’importe quelle étagère. La statue elle-même est exceptionnellement détaillée et de haute qualité, en particulier pour son prix. Dans le monde des statues de collection, 70 $ (pour la statue seule sans le Au-delà de la lumière code) est relativement peu coûteux. Pourtant, Numskull n’a pas lésiné sur la qualité dans la conception, le moule ou la peinture de The Stranger.

On notera en particulier la pose, un choix important pour immortaliser dans une statue. J’adore les statues qui semblent être en mouvement, et bien que The Stranger ne soit dans aucune posture d’action, elle est capturée à mi-course, avec une forte intention et un élan vers l’avant suggéré dans la conception. C’est une pose puissante, qui élucide parfaitement sa mystique.

Le seul inconvénient de cette statue est en fait quelque chose que vous ne remarquerez jamais une fois qu’elle est assise fermement et immobile sur une étagère. La base n’est pas une pièce solide, évidée en dessous et ressemblant beaucoup à la partie la moins chère de la statue. On ne sait pas si cela a été fait pour économiser de l’argent sur les matériaux ou pour une autre raison, mais cela ne devrait pas être un gros problème dans le grand schéma des choses. Cela n’a aucun impact sur l’équilibre ou la capacité de la statue à se tenir debout, à moins de la sortir de la boîte et de la mettre sur votre étagère, c’est quelque chose que vous ne remarquerez jamais.

Numskull m’a également envoyé quelques canards cosplay TUBBZ du destin ligne; Le canard Saint-14 et le canard Drifter ornent maintenant mon étagère. Aussi ridicule et ridicule que l’idée entière consiste à entourer les canards en caoutchouc cosplayant en tant que personnages dans les médias populaires (je ne vais pas mentir, j’adore), les designs sont exceptionnellement bien pensés. Après tout, traduire des dessins humanoïdes en forme de canard en caoutchouc n’est pas un simple copier / coller. Vous devez comprendre comment les éléments se traduiraient par les ailes, le bec et leurs petits corps flottants.

Saint-14 apparaît dans sa barre emblématique – dent et tout – un canard entièrement blindé prêt à sacrifier et à faire ce qui est nécessaire pour la dernière ville. Le Drifter est sans doute un peu plus intéressant, le canard étrangement barbu tenant sa tristement célèbre pièce de monnaie Gambit devant lui, serré dans son bout d’aile. Chacun vient dans un peu destin– boîte de présentation de baignoire de marque. Sachez simplement que ces canards sont construits pour être des objets de collection, appréciés sur le bureau ou sur une étagère. Ce n’est pas vraiment un canard en caoutchouc qui pourrait flotter dans la baignoire lorsque vous décidez de prendre un bain moussant.

Une poignée d’autres destin objets de collection et merch accompagnent ces articles. J’ai reçu quelques-unes des épingles Pin Kings, de grandes épingles métalliques de haute qualité qui portent différents destin iconographie. Une casquette de baseball peut sembler être un produit de base, mais Numskull n’a laissé aucun détail avec le logo tricorne et les motifs imprimés à l’extérieur et sous la facture. Et bien sûr la chaleur change destin tasse qui porte un grand insigne tricorne en métal sur un côté et passe du noir uni à un design radial blanc portant le destin logo une fois que de l’eau chaude y est versée.

Et enfin, juste à temps pour les vacances, il y a la ligne Numskull de Bauble Heads, des ornements d’arbre de Noël portant le visage / la tête de divers personnages. Mine commémore Destin 2 Cayde-6, perdu aux événements de la Abandonné expansion, mais pour toujours dans mon cœur et sur mon arbre de Noël. Ce sont des petites choses stupides, mais où allez-vous aller destin Ornements d’arbre de Noël (en plus du magasin Bungie lui-même, qui a cet ensemble d’ornements, y compris le voyageur)? Vous pouvez consulter de meilleures photos de tout dans la galerie ci-dessous.

Beaucoup de ces articles peuvent être achetés dans la boutique Bungie, mais vous pouvez voir la gamme complète des licences de Numskull Designs. destin produits sur le site de Numskull. Pour les fans intrépides de Destiny, vous ne pouvez pas vous tromper avec les produits sous licence Numskull. La statue en particulier est d’une qualité irréprochable pour son prix et devrait très bien s’associer à la prochaine statue de Drifter qui sortira au début de l’année prochaine.

Destiny 2 Beyond Light Stranger Statue et autres produits dérivés fournis par Numskull. Pour plus d’informations, veuillez lire notre politique de révision.