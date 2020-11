Mads Mikkelsen se saoule pour la science – / Film

Pendant des périodes incertaines comme celle-ci, il est tentant de rester ivre tout le temps. Donc Mads Mikkelsen a la bonne idée dans la prochaine comédie dramatique dano-suédoise Un autre Rond, qui fait suite à un groupe d’enseignants du secondaire qui décident de se faire un peu bourdonner chaque jour… pour la science. Regarder le Un autre tour bande-annonce ci-dessous.

Une autre bande-annonce ronde

Écrit par Thomas Vinterberg et Tobias Lindholm, Un autre tour met en vedette Mikkelsen en tant que membre d’un groupe d’enseignants du secondaire qui se lancent dans une étrange expérience: buvez suffisamment chaque jour pour maintenir un taux d’alcoolémie de 0,05% et voir comment cela affecte leur comportement. Spoilers: ils s’amusent tous. Mais enhardis par leur confiance retrouvée, ils poussent l’expérience trop loin et cela commence à affecter leur vie personnelle et professionnelle.

Vinterberg et Lindholn, qui ont tous deux écrit le célèbre film danois de 2012 La chasse, qui mettait en vedette Mikkelsen en tant qu’enseignant accusé d’avoir abusé sexuellement d’un élève, sont généralement connus pour leurs tarifs plus sérieux – Vinterberg en particulier a réalisé des films de prestige comme Loin de la foule déchainée et un thriller désastre sous-marin appelé La commande. Mais Un autre tour On dirait qu’il a une touche de comédie danoise sèche, avec un humour décalé et des blagues parsemées d’un drame qui donne à réfléchir sur, eh bien, être sobre.

Un autre tour a fait la sélection officielle du Festival de Cannes 2020 et la première mondiale au Festival international du film de Toronto, où il a été un succès auprès des critiques, qui ont été ravis de la performance de Mikkelsen en particulier. Mikkelsen, qui est surtout connu aux États-Unis pour ses rôles dans NBC’s Hannibal, Marvel’s Docteur Strange, et Rogue One: Une histoire de Star Wars, dirige un casting qui comprend Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Maria Bonnevie, Susse Wold, et Hélène Reingaard Neumann.

Voici le synopsis de Un autre tour:

Quatre amis, tous enseignants à divers stades de l’âge moyen, sont coincés dans une ornière. Incapables de partager leurs passions à l’école ou à la maison, ils se lancent dans une expérience audacieuse d’un philosophe obscur: voir si un niveau constant d’alcool dans leur sang les aidera à trouver plus de liberté et de bonheur. Au début, ils trouvent chacun un nouveau zeste, mais au fur et à mesure que le gang pousse son expérience plus loin, les problèmes qui mijotent depuis des années se posent et les hommes sont confrontés à un choix: compter avec leur comportement ou continuer sur le même chemin. .

Un autre tour frappe les théâtres 4 décembre 2020 et arrive sur le digital 18 décembre 2020.

