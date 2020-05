L’entraîneur de la côte ouest, Adam Simpson, affirme que les équipes de Melbourne bénéficient du centre de Victoria

La côte ouest a choisi le Queensland comme base pour la reprise de la saison AFL afin de s’assurer que les 10 équipes de Victoria ne reçoivent pas un avantage sérieux.

Les Eagles ont envisagé de déménager sur la Gold Coast ou Melbourne après que des contrôles frontaliers serrés ont empêché les deux équipes de l’Australie-Occidentale de voler dans et hors de leur état pour des matchs.

Mais l’entraîneur de la côte ouest, Adam Simpson, a déclaré que le club ne pouvait pas justifier de jouer des matchs à domicile dans un état où se trouvent plus de la moitié des équipes de la ligue.

« Cela pourrait faire pencher la balance un peu si nous nous retrouvons tous à Victoria, autant que certaines personnes le voudraient », a-t-il déclaré à Fox Footy.

« Nous avons pensé essayer de rendre les choses un peu plus difficiles pour les côtés victoriens.

Coronavirus: AFL tente de relancer la concurrence

« Beaucoup de clubs se rendent au Queensland pour la pré-saison, donc nous avons jeté un œil à cela et pouvons-nous obtenir une sorte d’avantage de jouer dans un autre lieu et de faire venir des équipes pour nous jouer.

« Nous commençons maintenant à réfléchir à ce à quoi ressemble un avantage concurrentiel, mais je pense que l’AFL fera de son mieux pour que tout se passe bien. »

Les Eagles seront rejoints sur la Gold Coast par leur rival rival Fremantle, ainsi que par les clubs sud-australiens Adelaide et Port Adelaide.

Ces clubs joueront au moins quatre matchs dans le sud-est du Queensland, et l’AFL devrait dévoiler le premier bloc du calendrier retravaillé dans les 10 jours avant le premier match le 11 juin.

Ils sont susceptibles de jouer les uns contre les autres, et les clubs du Queensland Brisbane et Gold Coast, au Gabba and Metricon Stadium.

L’appel de Dangerfield aux médias de l’AFL

Simpson a déclaré qu’il n’était « pas idéal » de quitter Perth pendant plus d’un mois, mais que le club ferait en sorte que cela fonctionne.

« Je pense que nous acceptons que c’est la situation qui nous est présentée », a-t-il déclaré.

« Allons-y, c’est mon attitude.

« Nous devons essayer de parler à tous nos joueurs et voir comment ils se sentent, la prochaine étape va être ce qu’ils pensent du mouvement. »

Dans une grande victoire pour les joueurs, ils pourront emmener des membres de leur famille immédiate avec eux dans un hébergement au Royal Pines Resort.

©AAP2020