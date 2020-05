The Guardians of the Galaxy Volume 3 – Date de sortie, distribution

– Publicité –



Mises à jour The Guardians of the Galaxy Volume 3: De « La seule chose que je ne prends pas au sérieux, le garçon c’est toi. » à « Je suis Groot. » ces dialogues de Thanos et Groot respectivement de l’un des films les plus attendus de notre temps « Gardiens de la Galaxie », peut nous faire sourire à tout moment. Nous sommes tous assis solidement sur nos canapés en attendant la libération de la 3e partie des gardiens de la Galaxie.

Si vous êtes celui qui attend, cet article est probablement écrit uniquement pour vous. Donnez-lui un parchemin pour savoir ce qui cuit!

Le moment est venu de présenter le tout nouveau thriller de l’univers alternatif. Oui, et cette nouvelle est confirmée par le patron des studios Marvel, Kevin Fiege. Il y a sûrement des questions auxquelles il faut répondre concernant la récupération de Gamora, Star-lord, etc.

Pour mettre la lumière, favorablement, ce film serait réalisé par James Gunn.

Avant cela, il a été décidé qu’il ne réaliserait pas le film en raison de malentendus. Même, il a été retiré du projet. Mais maintenant, il est de retour avec toutes ses scènes pleines d’action.

Date de sortie de The Guardians of the Galaxy Volume 3

Auparavant, il avait été décidé de lancer la suite cette année même. Mais selon les créateurs, il faudra un peu plus de temps pour terminer la touche finale des scènes d’action.

En dehors de cela en raison du retour du réalisateur également, certaines suspensions cruciales ont frappé le tournage. Par conséquent, le projet a été retardé de près de deux ans. Cela signifie que, malheureusement, nous devons maintenant attendre 2022.

Le casting du film

Les meilleurs sont ces films où rien ne change depuis des lustres.

Et cette beauté s’applique purement en termes de gardien de la galaxie.

Oui, rien ne va être changé !!

Le public est directement connecté à chaque personnage du film. Et ils reviennent tous. Malheureusement, nous ne pourrions pas voir Gamora. Son personnage est toujours en pensée, et cela ne serait répondu qu’avec le film.

En dehors de cela, nous pouvons assister à l’écran à Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Pom Klementieff et Chriss Pratt.

Ok, alors soyez prêt pour les prochaines nouvelles, nous allons vous donner tout de suite. Le 3ème volume du film apportera Thor. Ce qui précède a été confirmé qu’il ferait partie de toute l’équipe.

Gamora revient-il?

Selon nos spéculations, il y a un maximum de possibilités que Gamora soit impliqué dans le prochain volume. C’est parce qu’elle est la descendante de Thanos, tout comme le membre de l’équipe.

Dans le dernier volume, nous avons été témoins qu’elle a été échangée par Thanos avec la pierre d’âme. Mais nous ne pouvons pas croire cela. L’une des raisons pour lesquelles il en est ainsi est qu’il aimait sa fille.

Dans le mot de nos sources, elle a été impliquée dans l’un des événements supprimés de la phase finale. Par conséquent, cela peut également être un indice de sa récupération. Mais comme il s’agit de spéculations, nous devons attendre un peu la confirmation.

