Love Is Blind Saison 2 – Date de sortie, bande-annonce, distribution et intrigue expliqués!

Mises à jour de Love Is Blind Season 2: Love Is Blind est une émission de télévision américaine qui est également disponible sur Netflix et est la production de Netflix. L’émission est dirigée par Kinetic Content qui a donné The Bachelor and Married at First Sight.

Une prochaine saison de l’émission sera bientôt sur Netflix. Découvrez les détails dans l’article.

Love Is Blind La saison 1 est déjà sur Netflix qui a un total de 10 épisodes. Lorsque l’émission a été diffusée pour la première fois sur Netflix et à la télévision, les téléspectateurs l’ont beaucoup aimé. Les téléspectateurs ont trouvé que le concept de l’émission était nouveau et intéressant.

Le spectacle traite d’une question, « L’amour est-il totalement aveugle? » et les téléspectateurs étaient ravis des réponses. En raison de l’émission d’amour reçue, Netflix prévoyait de produire une autre saison de l’émission, à savoir la saison 2.

Love Is Blind Saison 2 Date de sortie

Initialement, Love Is Blind Saison 2 sortait dans l’année en cours, 2020. Il est confirmé que la série arriverait sur les écrans de Netflix au cours de la prochaine année, 2021. Les téléspectateurs doivent attendre un peu plus longtemps, mais pourraient sauf plus d’excitation dans la prochaine saison.

En parlant de la bande-annonce, elle devrait sortir au cours de la prochaine année, 2021. Une fois la production terminée, nous pouvons exclure la bande-annonce officielle.

Love Is Blind Saison 2 Cast

Le casting de la série, Love Is Blind resterait globalement le même. L’hôte de l’émission est Nick et Vanessa Lachey. De nouveaux visages pourraient être vus dans la saison à venir.

Love Is Blind Season 2 Plot

L’intrigue se passe comme si les gens se parlaient d’abord par le biais de conversations et s’ils s’aimaient, alors seuls ils se rencontraient. Ils décident alors de vivre ensemble et après avoir à choisir entre rompre ou se marier.

Chaque couple a sa propre expérience et se demande si Love Is Blind est demandé. Il est prévu que les candidats choisis soient originaires de Windy City, Chicago maintenant alors qu’au départ dans la saison 1, ils étaient d’Atlanta.

