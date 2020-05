L’entraîneur d’Adelaide Crows, Ben Hunt, suspend l’interdiction de la distanciation sociale

L’entraîneur adjoint d’Adelaide Crows, Ben Hart, a été suspendu pendant six semaines par l’AFL car de lourdes sanctions ont été prononcées après une session de formation qui n’a pas respecté les directives en matière de distanciation sociale.

Hart dirigeait la session au cours de laquelle 16 joueurs ont bafoué les restrictions d’isolement des coronavirus lors de leur entraînement dans la vallée de Barossa la semaine dernière.

La légende du club a écopé de la pénalité la plus sévère, mais les 16 joueurs ont également été suspendus d’une suspension d’un match par l’AFL.

«Nous avons tous la responsabilité très claire de veiller à faire tout ce que nous pouvons pour arrêter la propagation du virus. Les protocoles sont clairs et les actions en la matière, bien que non planifiées, constituent une violation de celles-ci», a déclaré l’avocat général de l’AFL. Andrew Dillon a déclaré dans un communiqué.

« Nous prenons cette affaire très au sérieux. Nous ne compromettrons pas la santé et le bien-être de la communauté, et nous rappellerons à tous les membres de l’industrie – joueurs, entraîneurs, officiels et personnel – qu’ils ont la responsabilité de respecter les règles de sécurité. de tout le monde dans la communauté. »

