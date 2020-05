Marvel’s Moon Knight Saison 1: date de sortie, intrigue et tous les autres détails que nous connaissons jusqu’à présent!

– Publicité –



Mises à jour de la saison 1 de Moon Knight de Marvel: Êtes-vous un fan de Marvel? Ces films de super-héros vous excitent-ils à l’extrême? Si oui, alors nous avons de bonnes nouvelles dans notre magasin pour vous. Les merveilles ont un super-héros de plus dans leur liste, Moon Knight. The Moon Knight est principalement créé par l’écrivain Doug Moench et l’artiste Don Perlin.

Marvel’s Moon Knight – Saison 1 – Complot

Le Moon Knight est apparu pour la première fois dans Werewolf By Night en 1975. Il est l’un des personnages les moins importants sous-estimés des merveilles.

Annonce de la saison 1 de Marvel’s Moon Knight

Les studios Marvel proposeront bientôt la série sur Disney +. Comme nous savons tous que Disney est assez occupé avec de nombreux spectacles Marvel, il est difficile de s’attendre à une date de sortie plus précoce pour Moon Knight. En fait, la situation actuelle de pandémie dans le monde entier ne pouvait que retarder la libération. Il n’y a aucune annonce officielle sur le casting star de la série. Nous ne pouvions qu’anticiper le moment.

L’équipe Moon Knight de Marvel

Marvel a signé un nouveau créateur Jeremy Slator pour développer et diriger l’équipe de rédaction de Moon Knight. Il est un célèbre créateur de la Umbrella Academy de Netflix. Un autre dans sa liste de crédits est le film d’horreur de Netflix Death Notice. Il a fait un travail louable dans tout son travail, donc la même chose est attendue du Moon Knight.

