Legion Games lance l’événement #PauseYourGame pour le jour de l’Armistice

Le mois dernier, The Legion Games a annoncé #PauseYourGame – une série d’une semaine de streams, de tournois, de cadeaux et bien plus, suivie d’une commémoration numérique du jour de l’Armistice. Eh bien, l’événement est maintenant là. Nous sommes le 4 novembre, ce qui signifie que nous avons sept jours de contenu de jeu exceptionnel à apprécier à partir d’aujourd’hui, le tout pour aider à soutenir une excellente cause.

Hébergé par la célèbre streameuse Hannah ‘Lomadiah’ Rutherford et soutenu par les partenaires médias officiels PCGamesN et The Loadout, ainsi que la UK Interactive Entertainment Association (Ukie), #PauseYourGame est lancé aujourd’hui. Cela se termine le 11 novembre – le jour de l’armistice – à quel point The Legion Games demandera aux membres des communautés de streaming et de jeu de faire exactement cela: interrompre leur activité – que ce soit leur jeu, leur streaming ou un autre type d’activité sociale – à prendre deux minutes à 11h00 GMT pour marquer le moment national et collectif du Souvenir.

Comme vous pouvez le voir sur le site Web de The Legion Games (et ci-dessous), il y a un programme chargé de goodies à suivre au cours de la semaine, qui démarre avec un lancement d’événement de Lomadiah.

Selon le calendrier, il y aura des flux de quelques nouveaux jeux PC à attraper, y compris The Red Lantern, Watch Dogs Legion, puis Assassin’s Creed: Valhalla plus tard dans la semaine, lorsque la date de sortie d’Assassin’s Creed: Valhalla est arrivée.

TwoAngryGamers se joindra au cours de la semaine pour un « IRL Ghost Lap » dans Skyrim et un événement « Takeshi’s Castle: Fall Guys », ainsi que les influenceurs Ashens et RadderssGaming qui rejoindront également Lomadiah. De plus, il y aura le speedrunning inaugural de The Legion Games, même dans Portal 2, à regarder aussi, et plus encore. Vous pouvez vous connecter via les chaînes Twitch indiquées pour chaque flux dans le programme ci-dessus.

The Legion Games est une initiative de la charité The Royal British Legion qui utilise le jeu pour soutenir la communauté des forces armées au Royaume-Uni, en aidant à la fois les membres actifs et anciens et en reliant les gens grâce à un amour partagé du jeu. Pour des mises à jour sur l’événement #PauseYourGame et ce que The Legion Games a en magasin, assurez-vous de suivre l’action sur Twitter et Instagram à ces liens, et rendez-vous sur le site de l’organisation ici si vous souhaitez aider à collecter des fonds car il existe des superpositions gratuites écrans de maintien et logos à télécharger.

