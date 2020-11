Le manager époustouflé par Liverpool prêté, le voulait depuis 2018 – .

in

L’entraîneur de Porto, Sergio Conceicao, a admis qu’il était ravi d’avoir enfin prêté Marko Grujic après avoir poursuivi le milieu de terrain de Liverpool pendant deux ans, s’adressant à A Bola.

À une autre époque, un homme qui est devenu la première recrue de Jurgen Klopp à Anfield il y a cinq ans aurait déjà plusieurs apparitions en Premier League à son actif.

Mais avec l’arrivée de Grujic en 2015 qui coïncide avec le retour de Liverpool dans l’élite, et avec Fabinho, Jordan Henderson, Gini Wijnaldum et d’autres remplissant la salle des machines de classe et de qualité, le bilan de Grujic de sorties en Premier League s’élève à huit.

Et, après avoir passé les deux dernières années à perfectionner ses talents en Bundesliga avec le Hertha Berlin, l’international serbe a été contraint de repartir en prêt cet été à la recherche d’un football régulier en équipe première.

Bien qu’il ne devrait pas manquer de cela avec Conceicao, un grand fan de la centrale électrique de 24 ans.

« C’est un milieu de terrain qui a un impact physique très intéressant sur le jeu », explique l’international portugais à 56 reprises.

«Techniquement, il est très capable, joue des passes courtes et longues mais il doit s’améliorer dans l’occupation de l’espace avec et sans ballon. Il a besoin de temps.

«Je l’ai suivi à Hertha il y a deux ans et il est différent de ce que nous avions (à Porto). Il a un fort désir d’aider et, contre l’Olympiakos, il a rééquilibré le milieu de terrain, où il était particulièrement impressionnant.

Cette apparition de 20 minutes lors de la victoire 2-0 de la phase de groupes de la Ligue des champions la semaine dernière contre l’Olympiakos était l’un des deux seuls matchs auxquels Grujic a encore joué pour Porto.

Mais, une fois qu’il se sera mis au courant, Liverpool espère qu’un milieu de terrain autrefois comparé à Paul Pogba pourra montrer son large éventail de compétences à l’Estadio do Dragao.

Ce n’est qu’alors que les Reds pourront vendre pour les 20 millions de livres qu’ils demandent (objectif).

