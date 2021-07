Ce personnage de Legends of Tomorrow ne reviendra pas pour la saison 7

Un autre membre d’équipage du Waverider est sur le point de conclure son voyage à bord du navire, et il a été officiellement annoncé que John Constantine ne reviendrait pas pour la septième saison de Legends of Tomorrow.

Le sorcier DC atteindra la fin de son stage en tant que membre des Legends plus tard cet été, lorsque la série Arrowverse conclut sa sixième saison, et l’histoire actuelle de John.

Cependant, cela ne signifie pas la fin de la route pour Matt Ryan, qui a joué le personnage de Constantine depuis la série NBC 2014 du même nom.

Au lieu de cela, Ryan continuera à faire partie de la série dans le rôle du Dr Gwyn Davies, le personnage est caractérisé comme un scientifique excentrique du début du 20e siècle, qui pourrait être le seul espoir de l’équipe la saison prochaine.

Les deux dernières saisons ont été révélées à travers des synopsis officiels entourant les performances de The CW. Cependant, avec le Covid et le retard et l’échelonnement des calendriers qui en découlent, les choses ne sont pas aussi simples que de chercher des réponses dans le passé récent.

“Bien que l’arc de John Constantine dans la série touche à sa fin dans la saison six, le voyage de Matt Ryan avec les Legends n’est pas terminé.Le producteur exécutif Phil Klemmer a déclaré aux fans lors de l’annonce.

John Constantine ne reviendra pas dans la saison 7 de Legends of Tomorrow et l’acteur qui l’interprète a exprimé que “le moment est venu pour John de se séparer des Légendes, et pour moi de se séparer de John. Je suis très excité de créer ce nouveau rôle dans la série et de m’amuser avec, de découvrir comment ce nouveau personnage s’intègre et pose des problèmes.”.

L’année dernière à l’événement DC FanDome, les dirigeants de Warner ont affirmé que leur nouveau multivers faciliterait plusieurs itérations différents personnages du même personnage en même temps.

Constantine apparaîtra dans Justice League Dark et le personnage sera joué par un nouvel acteur, maintenant il reste à voir comment les choses évoluent dans le futur.

Les 5 premières saisons de Legends of Tomorrow sont disponibles en streaming sur Netflix en France.