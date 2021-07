High School Musical : La Comédie musicale, la série saison 2 final : date de sortie et spoilers

Dans le final de la saison 2 de High School Musical : La Comédie musicale, la série, les enfants abordent la soirée d’ouverture avec beaucoup d’énergie et de ferveur. Gina et EJ sont particulièrement enthousiasmés par leur date de risotto, mais l’arrivée inattendue de quelqu’un pourrait mettre un terme à leurs plans. Ricky rencontre un ancien rival quelques secondes avant le début du spectacle. On en parlera plus tard ! Voici un aperçu de tous les événements que la finale de la saison pourrait révéler!

High School Musical : La Comédie musicale, la série Saison 2 Date de sortie finale

L’épisode 12 de la saison 2 de High School Musical : La Comédie musicale, la série sera diffusé le 30 juillet 2021 à 3 heures du matin Disney +. L’épisode durera de 26 à 33 minutes et marquera la fin de la saison en cours.

Où regarder High School Musical : La Comédie musicale, la série Saison 2 Final en streaming ?

Vous pouvez diffuser l’épisode 12 de la saison 2 de High School Musical : La Comédie musicale, la série lors de son lancement sur Disney + à la date et à l’heure indiquées ci-dessus. Vous aurez besoin d’un abonnement à la plateforme pour accéder à tous les épisodes de la série.

High School Musical : La Comédie musicale, la série spoilers final de la saison 2

Dans l’épisode 12, les Wildcats feront de leur mieux pour faire de la comédie musicale un succès bien mérité. Ensemble, ils surmonteront les problèmes causés par les efforts clandestins de Lily pour saboter la comédie musicale. Après la performance, le groupe se rendra à Salt Lake Slices pour célébrer leur grande soirée. Entre poignées de main et mots d’encouragement, Miss Jenn sera obsédée par les Menkie Awards. De son côté, Ricky va observer quelqu’un à la fête pendant que Nini prend une décision qui pourrait changer sa vie.

High School Musical : La Comédie musicale, la série Saison 2 Episode 11 Récap

Le onzième épisode de la saison 2 s’intitule Que le spectacle commence. Dans cet épisode, les enfants présentent enfin l’interprétation de “La Belle et la Bête” par East High, Ricky et Ashlyn conservant leurs rôles respectifs malgré la blessure qui les a temporairement paralysés. Le feu dans le cœur et les plâtres dans les mains, ils montent sur scène ensemble. Nini annonce une after party pour célébrer le succès de la comédie musicale, mais EJ et Gina sont prêts pour une soirée romantique.

Miss Jenn fait quelques changements de dernière minute qui déroutant les enfants au début, et Big Red est extrêmement nerveux. Avant le début de la comédie musicale, Ricky rencontre Lily, qui veut sortir avec lui. Elle lui souhaite bonne chance aussi, et Ricky est impressionné par son affinité soudaine pour devenir une meilleure personne. D’un autre côté, Gina et EJ sont sur le point d’exprimer leurs sentiments l’un pour l’autre lorsque leur frère Jamie arrive à l’improviste.

Gina est ravie de revoir son frère. Plus tard, Jamie rencontre EJ et le remercie d’être le parfait “frère” de Gina en son absence. EJ est blessé par ses propos et ne sait plus où il est avec Gina. À l’approche de la dernière partie du spectacle, les enfants s’inquiètent d’un contretemps imprévu impliquant la perte de leurs accessoires de scène respectifs. À la fin, nous voyons Lily dans son siège, resserrant le harnais de Ricky.