L’écrivain Doctor Who Joy Wilkinson écrit une nouvelle histoire courte axée sur Graham

Entre les rewatches d’épisode avec des tweets en direct et le nouveau matériel sorti des forces créatives derrière certains des épisodes les plus populaires de la série de retour de l’émission, le Docteur Who la franchise est plus active que jamais. En fait, il se sent plus actif qu’il ne l’était lorsque la série était en série (et cela en dit long). Cette semaine est un autre exemple parfait, avec l’écrivain « The Witchfinders » Joy Wilkinson affichant une toute nouvelle histoire centrée sur Graham. Dans «The Simple Things», Graham cherche à cocher le type de case sur sa «liste de seaux» que seuls le docteur et le TARDIS pourraient aider à réaliser. Pour nourrir le reste de votre Docteur Who besoins, vous pouvez consulter un extrait ci-dessous et l’histoire complète sur le site officiel de la BBC (en cliquant ici).

Graham n’aimait pas les listes de seaux. Il ne voulait pas cocher les choses comme s’il était venu un moment où il avait été rassasié, et il savait que lorsque l’obscurité se profilait, il trouvait autant de réconfort dans les petites choses – regarder les oiseaux du jardin, épousseter les ornements de grenouille de Grace, cachant la télécommande de Ryan – comme il le ferait en sautant à l’élastique au large des montagnes de Mars. Mais quand le Docteur lui a offert la chance d’aller où et quand il le voulait, il savait exactement quoi demander. Une petite chose, et pourtant la plus grande – un simple coup d’envoi avec la première équipe de West Ham à remporter la coupe. Il en rêvait depuis des années. Un retour rapide aux jours de gloire de 1964 pour affronter Bobby Moore sur le terrain d’entraînement. Graham était prêt à tomber à plat ventre sur la boue. Ce serait un honneur et un privilège. Mais ça… c’était juste typiquement sanglant!

Jeudi, dix acteurs qui ont tenu le rôle de « docteur » se joindront au téléthon de charité BBC One’s Big Night In. Tom Baker, Peter Davison, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Jo Martin, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Matt Smith, et David tennant se réunissent pour la première fois pour offrir un message de remerciement aux travailleurs de la santé de première ligne qui luttent contre la pandémie de coronavirus. Vendredi verra la prochaine rewatch live-tweet, cette fois en regardant « Human Nature » et « Family of Blood » en deux parties. Écrivain Paul Cornell, réalisateur Charles Palmeret l’actrice Lucy Cartwright seront tweetés en direct pendant la rewatch.

