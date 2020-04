Que pouvez-vous acheter d’autre pour le prix d’une Triumph Street Triple RS 2020

Pour le prix d’une Triumph Street Triple RS 2020, vous pouvez acheter plusieurs autres motos allant des supersports aux croiseurs. Découvrez-les ici.

Triumph a lancé la 2020 Street Triple RS en Inde il y a un coupé il y a quelques jours pour un prix de Rs 11,13 lakh, ex-showroom. Bien que la moto ait reçu un ensemble considérable de mises à niveau, Triumph a maintenu le prix de la moto comme le modèle BS4. La Triumph Street Triple est une moto sensationnelle et peut-être l’une des meilleures motos de performance que vous pouvez acheter pour autant d’argent. Cependant, il existe quelques autres motos de différents genres disponibles pour environ le même montant en Inde. Voici une liste de toutes les autres motos que vous pouvez acheter pour le prix d’une Triumph Street Triple RS 2020.

BMW F 750 GS

La BMW F 750 GS est une excellente aventure touriste que vous pouvez acheter pour le prix d’une Triumph Street Twin 2020

La Street Triple est une excellente machine pour le tarmac, mais cherchez-vous quelque chose qui peut être un peu plus polyvalent? Ensuite, la BMW F 750 GS est un grand touriste d’aventure qui est également très capable de sortir de la route. Il est propulsé par un moteur parallèle de 853 cm3 qui produit 77 ch et est disponible pour un prix de Rs 11,95 lakh. Cependant, cette moto est toujours dans sa spécification BS4 et la mise à jour BS6 n’est pas encore arrivée. Attendez-vous à ce que BMW lance la même chose une fois le verrouillage levé avec une légère prime de prix.

Harley Davidson Forty Eight Special

Le Harley Davidson Forty Eight Special est un grand croiseur pour le même prix

Si ni les aventuriers ni les motos sportives nues ne sont de votre goût, que diriez-vous d’un vrai hot rod américain bleu? Harley Davidson vend le Forty Eight Special en Inde pour un prix de Rs 10,98 lakh et il est propulsé par un puissant moteur V-Twin 1200cc qui produit 97 Nm de couple. Harley Davidson ne cite pas les chiffres de puissance, mais ils parlent assez fort de leurs moteurs couple-ey. Les concessionnaires Harley Davidson acceptent même des commandes par téléphone pendant ces périodes de verrouillage.

Kawasaki Ninja ZX-6R

La Kawasaki ZX-6R est l’une des rares motos supersport 600cc disponibles dans le pays

La Kawasaki Ninja ZX-6R est l’une des rares motos supersport 600cc de poids moyen que vous pouvez acheter dans le pays. Il est propulsé par un moteur à quatre cylindres en ligne de 636 cm3 qui produit une puissance maniaque de 130 ch. Ses performances et sa maniabilité ont toujours séduit les passionnés. Il est disponible pour un prix de Rs 10,49 lakh mais il faut mentionner qu’il n’a toujours pas été mis à jour pour sa conformité BS6. Avec le segment des superbikes 600cc sur une résurgence en Inde, attendez-vous à ce que Kawasaki mette à jour la moto bientôt.

Triumph Bonneville Speedmaster

La Triumph Bonneville Speedmaster est à nouveau une autre alternative pour la Forty Eight Special

Non seulement la Street Triple RS, mais Triumph a même un croiseur pour le même montant d’argent – l’incroyablement belle Triumph Bonneville Speedmaster. Tout comme le Harley Forty Eight Eight Special, même ce croiseur est propulsé par un moteur de 1200 cm3 mais au lieu d’un V-Twin, au lieu d’un moteur bicylindre parallèle de 77 ch. Il est basé sur la monoplace Bonneville Bobber mais a de la place pour deux et est extrêmement confortable. Triumph vend la Bonneville Speedmaster pour un prix de Rs 11,34 lakh et son déjà conforme BS6.

Yamaha MT-09

Le Yamaha MT-09 est le seul autre véritable rival de cette liste disponible pour le prix d’un Triumph Street Triple RS 2020

La dernière moto de cette liste est le seul véritable concurrent de la Street Triple RS et c’est la Yamaha MT-09. Il est propulsé par un moteur à trois cylindres en ligne de 847 cm3 qui produit 115 ch et a la réputation d’être un peu hooligan. C’est cependant une moto sensationnelle en soi et Yamaha vend le MT-09 en Inde pour un prix de Rs 10,55 lakh. La version BS6 de cette moto n’est cependant pas encore arrivée en Inde et vous pouvez vous attendre à ce qu’elle soit légèrement plus chère.