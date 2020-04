Warner Bros. envoie «Scoob!» Directement à la demande – betanewsfr

Par JAKE COYLE

NEW YORK (AP) – Le film d’animation Scooby-Doo « Scoob! » va contourner les théâtres et être diffusé directement sur les plateformes numériques, a déclaré Warner Bros mardi, ce qui en fait le dernier studio à expérimenter une sortie à la demande pendant la fermeture de la pandémie.

« Scoob! » devait à l’origine ouvrir dans les salles le 15 mai. Mais à la même date, il sera disponible pour une location numérique de 20 $ et un achat numérique de 25 $.

Warner Bros se joint à Universal Pictures et à Walt Disney Co. pour tester la vidéo sur les eaux de la demande tandis que les théâtres restent fermés et que les cinéphiles sont enfermés à la maison. Jusqu’à présent, les films les plus importants à réaliser ont été des films familiaux. Universal au début du mois a envoyé «Trolls World Tour» à la demande. Disney a déclaré que «Artemis Fowl» irait directement au streaming sur Disney Plus en juin.

« Bien que nous soyons tous impatients de pouvoir à nouveau montrer nos films dans les salles, nous traversons de nouvelles périodes sans précédent qui nécessitent une réflexion créative et une adaptabilité dans la façon dont nous distribuons notre contenu », a déclaré Ann Sarnoff, chef de Warner Bros. exécutif, dans un communiqué.

Universal a affirmé que «Trolls World Tour» avait établi un nouveau record pour les locations numériques, bien qu’il ait refusé de partager la quantité de film réalisée. Paramount Pictures a également vendu l’une de ses prochaines sorties, la comédie romantique «Lovebirds», à Netflix.

Les grands studios ont par ailleurs reporté leurs meilleures sorties à la fin de l’été, à l’automne ou à l’année prochaine. Warner Bros. a remanié lundi son calendrier de sortie pour des films dont « The Batman » et une préquelle « Sopranos ». Les prochaines sorties programmées du studio sont « Tenet » de Christopher Nolan le 17 juillet et « Wonder Woman 1984 » le 14 août. Warner Bros. a également proposé mardi l’adaptation de « In the Heights » de Lin-Manuel Miranda, initialement prévu pour cette de l’été à l’été 2021.

«Scoob», qui présente une distribution de voix comprenant Will Forte, Gina Rodriguez, Zac Efron et Amanda Seyfried, suit comment Scooby et Shaggy se sont rencontrés pour la première fois.

Warner Bros. a choisi de ne pas envoyer « Scoob! » directement à son service de streaming, HBO Max, même si le timing est proche. HBO Max sera lancé le 27 mai.