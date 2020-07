L’écart entre les étudiants riches et pauvres qui fréquentent l’université est le plus important depuis plus d’une décennie

L’écart entre les élèves issus de milieux plus pauvres qui fréquentent l’université par rapport à leurs pairs s’est creusé pour atteindre le plus grand écart en plus d’une décennie.Les chiffres publiés par le Department for Education montrent que 26,3% des élèves anglophones qui ont reçu des repas scolaires gratuits à 15 ans a progressé à l’université en 2018-2019, contre 45,1% des élèves qui n’ont pas reçu de repas.L’écart de taux de progression entre les deux groupes est passé à 18,8 points de pourcentage, soit 0,2 point de pourcentage de plus que l’an dernier et l’écart le plus important depuis 2006 -7 La newsletter i a coupé le bruit L’augmentation a été tirée par une stagnation de la proportion de repas scolaires gratuits pour les élèves allant à l’université au cours des deux dernières années, tandis que le taux de progression de leurs pairs a continué d’augmenter. La ministre des universités Michelle Donelan a précédemment déclaré que les jeunes avaient été « induits en erreur » et « exploités » par les universités (Photo: Leon Neal / WPA Pool / Getty) Le gouvernement a récemment a accepté l’objectif de Tony Blair de 50 pour cent des personnes entrant dans l’enseignement supérieur, et plus tôt ce mois-ci, la ministre des Universités, Michelle Donelan, a affirmé que regarder quels groupes vont à l’université «n’a pas d’importance». «Il s’agit de s’assurer que ces groupes aller complet, ça [courses] », a-t-elle déclaré. Les statistiques montrent également que les élèves blancs sont les moins susceptibles de progresser vers l’enseignement supérieur, avec 38,3% à 19 ans, contre 47,5. pour cent pour les mixtes, 59,1 pour cent pour les noirs, 64 pour cent pour les asiatiques et 79,3 pour cent pour les élèves chinois. Les taux de progression ont augmenté pour tous les groupes ethniques au cours de la dernière année, à l’exception des élèves noirs, où ils ont diminué pour la première fois en une décennie, passant de 59,9% l’année précédente. En savoir plus Niveaux A et GCSE: les universités et les collèges exhortés à abaisser les notes en 2021 pour les étudiants « défavorisés » par le coronavirus Progress « bloqué » Les élèves britanniques blancs masculins qui ont reçu des repas scolaires gratuits avaient les taux de progression les plus bas, avec seulement 12,7% Ce groupe a également vu son taux de progression diminuer légèrement pour la première fois depuis 2011-12. Les élèves des Caraïbes noires étaient les moins susceptibles d’aller dans les universités exigeant les meilleures notes – leur taux de progression de 5,2% était inférieur à Julie McCulloch, directrice des politiques de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: «Plus d’enfants défavorisés fréquentent l’enseignement supérieur que jamais auparavant, mais malheureusement, ces statistiques montrent que les progrès sur ce front ont stagné par le passé. trois ans, tandis que la proportion de logements plus aisés a continué d’augmenter. C’est pourquoi l’écart s’est creusé. «Lacunes éducatives» «Nous devons redoubler d’efforts pour rendre la participation à l’enseignement supérieur plus équitable et c’est un travail pour nous tous, pas seulement pour les universités.« Nous devons combler les lacunes éducatives tôt dans la vie grâce à investir davantage dans une éducation préscolaire de haute qualité, veiller à ce que nos écoles et nos collèges soient suffisamment financés et améliorer la façon dont nous soutenons les écoles qui desservent nos communautés les plus défavorisées. Cela doit se produire si le gouvernement souhaite sérieusement «passer au niveau supérieur». »Un porte-parole du DfE a déclaré:« Nous devons veiller à ce que tous ceux qui ont la capacité, les acquis et le désir de poursuivre des études supérieures reçoivent des options de haute qualité qui mèneront au bien. des emplois diplômés qui transformeront leur vie. « Le ministre des universités a récemment appelé les établissements à faire encore plus pour élever les normes et les aspirations dans les écoles, par exemple en parrainant des écoles, en organisant des camps d’été et en nommant des étudiants ambassadeurs. » son intention de réformer fondamentalement l’enseignement technique, d’augmenter les opportunités à travers le pays pour ceux qui ne vont pas à l’université.

