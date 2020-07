Aucune étude de risque: le pharmacologue Sörgel critique les projets des téléspectateurs DFL

Revolute E-Liquide Projet Lenny - Vape Or Diy- Genre : 10 ml- Genre : 10 ml

Crémeuse et chargée de saveurs pour une vape ample et réjouissante, la vanille du Projet Lenny va vous envoûter !Travaillée à la façon d'une custard anglaise, elle complète idéalement les céréales croustillantes qui ornent l'ensemble. Vapotez ce e-liquide premium un instant et vous succomberez, à vos risques