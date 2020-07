L’affiche Marvel Illuminati faite par des fans amène John Krasinski et James McAvoy au MCU

Le seul membre Illuminati d’origine actuellement établi dans le MCU est Doctor Strange de Benedict Cumberbatch. Oui, Anson Mount a joué à Black Bolt dans l’éphémère Inhumains Série télévisée, mais compte tenu de la mauvaise réception de cette émission, sans parler des liens de connectivité délicats entre les émissions liées à MCU et les films et le contenu à venir de Disney +, j’imagine que si Black Bolt et le reste de la famille royale réapparaissaient dans cette franchise , nous verrions de toutes nouvelles versions de ces personnages (peut-être le Mme Marvel série jettera les bases de cela puisque Kamala Khan est un inhumain).