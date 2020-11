Léa Seydoux: Je me sens gay

2020-11-01 11:00:14

La star de «No Time To Die», Léa Seydoux, se sent souvent «comme un gay».

La star de ‘No Time To Die’ ressemble plus à un acteur qu’à une actrice et toutes ses inspirations d’acteur ont été des hommes plutôt que des femmes.

Elle a dit: « Je ne me dis jamais: » Oh! Je suis une femme! » Je sais que je suis une femme, mais je me sens aussi homme. Je me suis toujours identifiée aux acteurs, jamais aux actrices. Je voulais faire du cinéma parce que je regardais des acteurs – j’ai vu Marlon Brando et je voulais être comme lui … je Je ne me sens vraiment pas comme une actrice, je me sens comme un acteur … J’ai trouvé que les acteurs masculins avaient plus de liberté.

« C’est vrai que j’ai vu que les femmes [in film] étaient dans des positions plus passives, car les femmes ont tendance à recevoir. Je veux dire, dans le sexe, la femme se fait pénétrer. Alors que ce que j’aime chez les hommes c’est… enfin, je veux dire, évidemment, ils ont un pénis! Ils donnent! Et j’aime donner! Pour être honnête, j’ai souvent l’impression d’être un homme gay. J’aime les hommes un peu comme un gay. »

Et la star de 35 ans n’aime pas le terme Bond girl et pense que les femmes Bond sont autant un «objet de désir» que Bond lui-même.

S’adressant au magazine Style du Sunday Times, elle a ajouté: « Les rôles ont un peu évolué – le titre est un peu démodé maintenant. Je ne pense pas qu’une femme Bond soit plus un objet de désir que Bond. Avec lui, je pense qu’il y a un regard féminin – tu le regardes d’une manière sexy. Quand il sort de l’eau dans son slip, il est érotisé. C’est évident! «

