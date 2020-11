Carlton Blues GWS Giants recrute Zac Williams répond à un examen minutieux après avoir signé un contrat de six ans

Zac Williams a signé un contrat lucratif de six ans avec les Carlton Blues d’une valeur de près de 900 000 $ par saison.

Carlton a fait une offre sur l’ancienne star des Giants il y a deux jours et GWS a choisi de ne pas égaler l’offre.

« Sur la base de l’âge du joueur et de l’offre de contrat, l’AFL a informé le GWS Giants Football Club que le club serait éligible pour une sélection de compensation pour le premier tour, qui serait numéro 10 sur l’ordre de sélection provisoire actuel », a déclaré l’AFL dans un déclaration confirmant le déménagement.

Après avoir été officiellement dévoilé par Carlton comme leur dernier ajout pour 2021, Williams a déclaré aux médias dimanche qu’il voulait jouer au milieu de terrain aux côtés du héros du club Patrick Cripps, dans un changement de position par rapport au rôle de demi qu’il occupait principalement chez GWS.

« 100 pourcent [I want to be a midfielder], » il a dit.

« Je pense qu’au cours des dernières années aux Giants avec des blessures et ce genre d’occasions qui poussent au milieu de terrain. Chaque fois que j’y suis allé, je l’ai pris à deux mains.

« C’est très amusant de jouer au milieu de terrain car vous êtes autour du ballon tout le temps, ce que j’aime. En tant que junior, j’ai joué tout mon football là-bas, donc si j’en ai l’occasion (ce serait génial).

« Je sais que je ne vais pas y entrer et jouer aux côtés de Patty Cripps et Walsh, et de tous ces jeunes garçons. Je sais que je dois travailler dur et si je veux cet endroit, je dois travailler pour ça.

« Peu importe où je joue, je dois travailler dur de toute façon. Ce n’est pas comme si j’allais entrer et jouer le premier jour, je sais que le travail acharné passe en premier et les récompenses après. »

Williams, 26 ans, avait longtemps envisagé de déménager à Melbourne pour se rapprocher de sa base familiale, Albury. Son énorme contrat apportera un examen minutieux, après avoir réalisé en moyenne 17 cessions en 11 matchs au cours de la saison 2020 de l’AFL.

« J’espère que je pourrai venir et les aider à remporter quelques victoires supplémentaires l’année prochaine », a-t-il déclaré.

«Je savais qu’il y aurait toujours des spéculations et que les gens auraient leur opinion.

«Je ne suis même pas inquiet de ce que les autres disent, je suis juste inquiet de me rendre là-bas et de gagner le respect du groupe de jeu et du personnel des entraîneurs, assurez-vous simplement de faire toutes les bonnes choses et de pouvoir apporter ce leadership .

« Je suis plus concentré sur le respect de toutes les personnes impliquées. »