Le WYND de James Tynion IV changera de format et fera ses débuts surprise en juin

Crédits: BOOM! Studios



BOOM! Les studios ont annoncé lundi ce qu’ils appellent la sortie surprise de Wynd # 1, le premier numéro d’une nouvelle série limitée originale de l’écrivain James Tynion IV (Quelque chose tue les enfants, Homme chauve-souris) et l’artiste Michael Dialynas (Teenage Mutant Ninja Turtles) avec le lettrage Aditya Bidikar (Isola).

Wynd # 1, avec une reprise de Dialynas, sera en vente le 17 juin 2020 dans les BD et sur les plateformes numériques, la première série originale de BOOM! Les studios seront annoncés et sollicités en dehors du cycle de sollicitation traditionnel de trois mois.

Le projet a été initialement annoncé comme un roman graphique original du BOOM! Empreinte de la boîte pour une sortie en novembre 2020, mais l’éditeur dit qu’ils « ont vu une opportunité unique de proposer aux fans et aux détaillants une nouvelle série Must Read à un moment crucial dans l’industrie de la bande dessinée. livrer le premier numéro de la série en seulement un mois. «

«Cette première version sans précédent de Wynd nous permet de livrer l’une de nos plus grandes nouvelles séries de l’année aux lecteurs plus tôt que prévu et offre aux détaillants de bandes dessinées une autre série à succès dans l’un des mois les plus importants de l’année », a déclaré Matt Gagnon, rédacteur en chef, BOOM! Studios dans l’annonce. « Nous savons que les lecteurs recherchent un divertissement qui nous transporte dans un autre monde, offrant des personnages que vous aimez et un voyage que vous ne pouvez pas attendre de suivre de mois en mois – que James, Michael et Aditya livrent dans cette incroyable épopée fantastique. »

« Les plus grands détaillants du secteur demandent des succès », BOOM! Le PDG et fondateur Ross Richie a ajouté. « » Nous avons besoin de succès, de succès, de succès, chargez les gros succès pour les magasins de bandes dessinées, Ross, nous avons besoin d’excitation à la réouverture des magasins « , ont-ils déclaré. Nous écoutons donc nos partenaires et leur fournissons ce qu’ils demandent. C’est littéralement le fameux Stan Lee qui dit: «Parce que vous l’avez demandé!» »

Selon l’éditeur, Wynd présente aux lecteurs « un monde où l’héritage magique est passible de la peine de mort, donc un jeune garçon nommé Wynd doit garder sa véritable identité – et ses oreilles pointues – un secret pour tous à Pipetown, même si cela signifie qu’il n’aura jamais la vie normale qu’il Mais quand son secret est menacé, Wynd est contraint de quitter sa maison pour se lancer dans une quête dangereuse qui le placera au cœur d’une conspiration royale au-delà de son imagination.

« Maintenant en fuite avec le garçon de ses rêves, son meilleur ami Oakley et un prince littéral, Wynd devra embrasser la magie en lui-même s’il veut les sauver des dangers choquants qui les attendent! »

« J’ai toujours été une personne impatiente. Je pense que j’aurais peut-être voulu que cela existe la semaine dernière, en examinant les dernières pages de Wynd roman graphique original, souhaitant que les gens n’aient pas à attendre jusqu’en novembre pour les voir », a déclaré James Tynion IV. « Wynd est mon projet de rêve, celui sur lequel je travaille par intermittence depuis que je suis au lycée. Le voir prendre vie avec l’art de Michael a été l’un des plus grands plaisirs de l’année dernière, et l’idée que nous allons pouvoir le mettre au monde dans de glorieux numéros surdimensionnés à partir de cet été me passionne profondément. Nous sommes vraiment fiers de celui-ci. «

« Juste au moment où je comprenais que les gens ne pouvaient pas lire Wynd Book One jusqu’en novembre, BOOM! (jeu de mots voulu) nous avons soudainement l’occasion de partager notre série avec vous d’une manière nouvelle et amusante le mois prochain! » dit Michael Dialynas. «Ce fut une explosion de créer le monde magique d’Esseriel avec James et ce fut une joie de travailler à nouveau avec Eric et toute l’équipe. Je suis super fier et excité pour vous tous de lire Wynd, juste avant de commencer à planifier le prochain livre de la série. Restez en sécurité et lisez des bandes dessinées! «

Wynd # 1 sera disponible à la vente le 17 juin 2020 une semaine seulement après la sortie de Tynion IV Quelque chose tue les enfants Vol. 1, quel BOOM! dit que c’est le roman graphique le mieux commandé dans l’industrie de la bande dessinée pour ce mois-ci, et DC’s Batman # 92, également écrit par Tynion IV.

Chaque numéro de Wynd présentera plus de 40 pages d’histoire.

Tynion IV et Dialynas ont déjà collaboré à la série primée GLAAD Award Les bois.