Spike Lee se rend au Vietnam – / Film

Spike Lee est de retour avec Da Five Bloods, son dernier film qui se dirigera vers Netflix le mois prochain. Le film de Lee suit quatre vétérans afro-américains qui retournent au Vietnam à la recherche des restes de leur chef d’escouade mort – et d’un trésor enterré. Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock, Jr., Jonathan Majors, et Chadwick Boseman étoile. Regarder Da Five Bloods bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Da Five Bloods

Un nouveau joint de Spike Lee mérite toujours d’être célébré, surtout maintenant, lorsque les nouveaux films sont rares. Alors que les théâtres restent (pour la plupart) fermés, le dernier de Lee se dirige vers Netflix, nous donnant toutes les chances de le vérifier depuis la sécurité de nos maisons. Da Five Bloods est «l’histoire de quatre vétérans afro-américains – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) et Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) – qui retournent au Vietnam. À la recherche des restes de leur chef d’escouade déchu (Chadwick Boseman) et de la promesse d’un trésor enfoui, nos héros, rejoints par le fils concerné de Paul (Jonathan Majors), les forces de combat de l’homme et de la nature – face aux ravages durables de l’immoralité de La guerre du Vietnam. «

« Permettez-moi de vous raconter une histoire », a déclaré Lee dans une récente interview avec Vanity Fair. «Les forces armées américaines ont failli être déchirées lorsque des soldats noirs ont appris que le Dr King avait été assassiné. Ils ont également appris que leurs frères et sœurs déchiraient des conneries dans plus de 100 villes à travers l’Amérique. Le point de basculement est venu très près; les soldats noirs s’apprêtaient à le déclencher au Vietnam – et non contre le Vietcong non plus. »

Lee a ajouté:

« Nous avons toujours cru en ce pays. C’est pourquoi nous nous sommes battus pour ce pays, même en sachant que nous étions des esclaves, pendant la guerre civile. C’est la raison pour laquelle je montre Milton Olive III, 18 ans, le premier Afro-américain à recevoir le Purple Heart au Vietnam. C’est pourquoi je montre Crispus Attucks, le premier Américain, pas seulement un Noir, le premier Américain à mourir pour les États-Unis dans la guerre d’Indépendance américaine lors du massacre de Boston. «

Dans cette même interview, Lee révèle qu’à un moment donné, Oliver Stone était sur le point de faire une version du film – mais avec des vétérans blancs comme personnages principaux. Après que Stone se soit éloigné du projet, il est tombé entre les mains de Lee. « Nous voulions le faire, mais nous voulions apporter des changements », a déclaré Lee. « Nous voulions faire l’histoire des vétérans afro-américains du Vietnam. »

Da Five Bloods frappe Netflix sur 12 Juin.

