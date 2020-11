Le ministre du Cabinet Michael Gove a déclaré que le verrouillage national de l’Angleterre pourrait durer plus de quatre semaines, si le taux R n’est pas ramené en dessous de 1,0 d’ici la fin de la période de verrouillage proposée. S’exprimant dimanche sur Sky’s Sophy Ridge, le chancelier britannique du duché de Lancaster a déclaré que le gouvernement examinerait les données des mesures de verrouillage de novembre, ajoutant qu’il espérait que le taux de réinfection serait «considérablement réduit» d’ici le 2 décembre. le verrouillage national pourrait être prolongé, M. Gove a finalement répondu: «Oui». Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Il a également ajouté qu’il serait «insensé» de prédire ce qui se passerait avec la pandémie au cours des quatre prochaines semaines. Le Premier ministre Boris Johnson et le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance lors d’une conférence de presse au 10 Downing Street, Londres, le samedi 31 octobre 2020 (Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) M. Gove a déclaré: «Nous voulons être dans un position où nous pouvons – et je pense que ce sera probablement le cas – avoir une approche qui, si nous réduisons suffisamment le taux d’infection, nous pouvons réduire les mesures au niveau national et également les mesures au niveau régional. l’approche régionale est une approche que nous souhaitons, dans la mesure du possible, adopter car, à nouveau, nous reconnaissons qu’il se peut qu’à l’avenir, après avoir réduit R en dessous de 1, avoir réduit les restrictions nationales, nous pourrions voir une recrudescence spécifique dans des domaines spécifiques qui nécessitera des mesures régionales spécifiques. »Il a déclaré à Sky:« Avec un virus aussi malin, et avec sa capacité à se déplacer si rapidement, il serait insensé de prédire avec une certitude absolue ce qui se passera dans quatre semaines, alors qu’au cours de la dernière deux semaines, son taux, sa contagiosité et sa malignité ont augmenté. »Et donc, bien sûr, nous allons revoir ce qui doit être fait mais nous avons un plan clair au cours des quatre prochaines semaines (période) pour soutenir l’économie et protéger la NHS. »« Mieux vaut tard que jamais »Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé un nouveau verrouillage de quatre semaines à travers l’Angleterre, à partir de jeudi, pour aider à lutter contre une flambée de coronavirus, qui entraînerait la fermeture de restaurants et de pubs (Photo: Peter Summers / Getty Images) Le gouvernement a été accusé de prolonger le verrouillage en reportant la décision à des semaines après que Sage ait recommandé pour la première fois un disjoncteur. L’ancien conseiller scientifique en chef, Sir Mark Walport, a déclaré que le verrouillage en Angleterre était « certainement » mieux tard que jamais, mais a averti qu’il était « évidemment possible » que les restrictions puissent durer plus longtemps que pendant la première vague. Il a déclaré à Sophy Ridge de Sky: « Le verrouillage n’est pas aussi grave que la première fois, donc la seule façon de savoir est de voir à quelle vitesse les nouveaux cas commencent à chuter. «Comme nous le savons, il y a un décalage entre le développement du cas, l’hospitalisation et les horribles conséquences d’une maladie grave ou « Il est peu probable que cette fois descende aussi vite que lors du premier verrouillage parce que nous avons des écoles ouvertes. » Lorsqu’on lui a demandé si le nouveau verrouillage pourrait être plus long que celui du printemps, Sir Mark a déclaré: évidemment une possibilité, oui et le seul moyen de le savoir sera de vraiment compter les cas aussi précisément que possible. »Samedi, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que l’Angleterre entamerait son deuxième lock-out de cette année jeudi, avec tout ce qui n’est pas essentiel. magasins, pubs, restaurants et gymnases forcés de fermer. Les écoles, les crèches, les universités et les magasins de première nécessité, tels que les supermarchés et les pharmacies, seront autorisés à rester ouverts, mais le public a une fois de plus reçu l’ordre de «rester à la maison», sans mélange à l’intérieur ou dans un jardin privé autorisé.

Quamtrax Nutrition Flocons d'avoine aromatisés au tarte au fromage Quamtrax 2 kg Le gruau instantané Quamtrax est de haute qualité. Gruau instantané est un gruau micronisé idéal pour boire et aussi cuisiner. Il peut être utilisé pour préparer des shakes de glucides, si vous avez besoin d'un apport supplémentaire d'énergie, ainsi que pour préparer des recettes saines très nutritives.

