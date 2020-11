Le stock limité d’Amazon EU PS5 sera disponible à la commande le jour du lancement

Les résidents européens qui n’ont pas pu obtenir une précommande PlayStation 5 voudront peut-être garder un œil attentif sur Amazon EU le jour du lancement. Selon certaines informations, le détaillant en ligne aura un stock limité disponible à la commande le jeudi 19 novembre pour le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. Les commandes devraient être mises en ligne ce jour-là à 12h00 GMT.

Video Games Chronicle a rapporté la nouvelle, qui provient de quelques utilisateurs de Twitter qui ont reçu des e-mails d’Amazon. En plus de la confirmation du stock limité et du créneau horaire indiqué ci-dessus, le message d’Amazon se lit en partie: «Nous ferons tout notre possible pour livrer toutes les commandes le plus rapidement possible. Si vous commandez, nous vous enverrons un e-mail avec une date de livraison estimée. Cependant, cela peut être sujet à changement. »

Compte tenu de la quantité limitée, l’obtention d’une commande PS5 sur Amazon au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne n’est pas une garantie. Pourtant, cela pourrait très bien être le meilleur pari que certaines personnes aient venu le jour du lancement. Obtenir une PS5 en général s’est avéré une tâche difficile dans tous les domaines. Cela est particulièrement vrai si l’on considère le grand nombre de scalpers qui achètent plusieurs consoles à la fois, puis les vendent en ligne bien au-dessus du prix du marché.

Sony a sorti PlayStation 5 la semaine dernière en Amérique du Nord et au Japon. La nouvelle console arrive en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique du Sud le 19 novembre. Les fans en Malaisie et aux Philippines peuvent s’attendre à ce que le nouveau matériel de Sony débarque en décembre, tandis qu’un lancement en Indonésie est prévu pour début 2021.

Si vous n’avez pas encore acheté une PS5 et que vous êtes toujours sur le point d’essayer de précommander, vous pouvez lire notre examen complet de la console ainsi que notre analyse pour savoir si cela vaut la peine d’obtenir le nouveau système tout de suite.

[Source:Twitter([Source:Twitter(1), (2) via Video Games Chronicle]