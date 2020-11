Détails sur la fenêtre théâtrale – / Film

Plusieurs mois après qu’Universal Filmed Entertainment Group a signé un accord avec AMC Theatres, la société a maintenant signé un accord séparé avec Cinemark Theatres avec un ensemble de détails différents donnant aux films une fenêtre théâtrale raccourcie. Voici ce que vous devez savoir.

Selon Deadline, Universal a signé un accord pluriannuel avec Cinemark, la troisième chaîne de cinéma la plus populaire aux États-Unis (derrière AMC et Regal). Le nouvel accord offre une fenêtre théâtrale de 17 jours pour chaque sortie en salle de Universal et Focus Features, et si le film s’ouvre à plus de 50 millions de dollars au box-office national, la fenêtre théâtrale est prolongée à 31 jours. Après ces fenêtres, Universal pourra choisir de transférer l’un ou l’autre type de film vers Premium Video on Demand, Cinemark recevant un pourcentage de l’argent généré par cette source de revenus.

Deadline souligne également que ce n’est pas parce qu’un film est mis à disposition sur PVOD qu’il doit donc être retiré des salles: l’accord permet aux plus gros succès de rester dans les salles le plus longtemps possible et aux deux parties d’essayer de le faire. gagner de l’argent sur ces titres dans les théâtres et PVOD simultanément.

Les détails de la répartition financière ne sont pas rendus publics, mais Deadline a évidemment eu un aperçu de la façon dont l’argent est divisé:

Environ 10% des revenus PVOD sur un titre ont été mis de côté pour l’exposition. De cette part, AMC et Cinemark obtiennent respectivement 15% -17% de celle-ci (ce qui correspond à entre 1% et 2% de l’ensemble du pot PVOD dont un grand studio réalise généralement 80% en argent).

«Nous sommes extrêmement heureux de renforcer encore notre solide partenariat avec Universal à mesure que nous faisons évoluer la vitrine exclusive du cinéma», a déclaré le PDG de Cinemark Mark Zoradi. «Nous pensons qu’une vitrine théâtrale plus dynamique, dans laquelle les cinémas continuent de fournir une plate-forme de lancement de la taille d’un événement pour des films qui maximisent le box-office et renforcent le succès des canaux de distribution ultérieurs, est dans le meilleur intérêt commun des studios, des exploitants et, surtout , cinéphiles. »

Les termes de cet accord ressemblent beaucoup à l’accord historique Universal AMC signé en juillet. La plus grande différence, pour autant que je sache, est que dans ce cas, ils spécifient 50 millions de dollars nationaux comme référence pour le «succès» des nouvelles versions. L’accord AMC fonctionne de la même manière, mais aucune des parties n’a publié publiquement un nombre qu’un titre devait atteindre pour franchir ce seuil métaphorique.

