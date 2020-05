Le skateur Keegan Palmer parle des Jeux olympiques et de la réunion de Tony Hawk

À partir du moment où il a fait irruption sur la scène en 1982, les fans du monde entier ont été fascinés par l’icône qu’est Tony Hawk.

Prenant le skateboard à de nouvelles longueurs avec des manœuvres à couper le souffle et une vague de jeux vidéo qui ont dominé les consoles au début des années 2000, Hawk a ouvert la voie à la prochaine génération de jeunes patineurs aujourd’hui.

Et pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, le skateboard fera ses débuts lors de sa participation aux Jeux de Tokyo qui ont été reportés à l’année prochaine.

Pour l’Australie, ils auront envie de remporter une médaille lorsque le jeune pistolet Keegan Palmer aura sa chance dans le parc.

Keegan Palmer – 2019 Dew Tour Long Beach (Getty)

Palmer, 17 ans, est l’une des perspectives les plus brillantes du monde de la planche à roulettes, actuellement classé cinquième au monde selon ses points des épreuves mondiales de patinage.

L’athlète Oakley a participé à des tournées professionnelles dans le monde entier, mais il y a un événement spécifique qui lui tient le plus à cœur, le Bondi Bowl-A-Rama de 2018.

Ce n’est plus un spectacle annuel, le tout dernier Bowl-A-Rama sortira toujours pour Palmer, et pour cause. À seulement 14 ans, il est devenu le plus jeune compétiteur à sortir de la division pro. Hawk, qui est retourné en Australie pour le Masters of the Bondi cette même année, était un spectateur avide.

« Je suis certainement le plus fier de ce concours que j’ai remporté en Australie », a déclaré le Bowl-A-Rama à Bondi Beach « , a déclaré Palmer. Large monde du sport.

« C’était une compétition où tous les meilleurs pros étaient là.

« C’était ma toute première victoire professionnelle et c’était définitivement un objectif car c’était la dernière. J’étais le deuxième Australien à la remporter après 10 ans depuis la dernière victoire d’un Australien. »

Quelqu’un qui a inspiré bon nombre de ses tours, Palmer, qui a maintenant développé une relation avec les enfants de Hawk, a admis qu’il devait passer du temps et passer du temps avec le patineur légendaire.

« Ouais, j’ai pu le rencontrer (Tony Hawk), et je l’avais rencontré quelques fois auparavant », a-t-il ajouté.

Bondi Bowl-A-Rama 2018 – Tony Hawk (Getty)

« J’ai passé du temps avec lui et je suis ami avec ses fils parce qu’ils viennent aux concours et je peux passer du temps avec eux parce qu’ils ont à peu près mon âge.

« Tony Hawk a à peu près créé la plupart des tours dans le sport que je fais. »

Maintenant en tant que patineur professionnel après avoir quitté la scène amateur à la fin de 2017, Palmer dit que les idoles qu’il admire ne sont pas seulement des individus très vantés eux-mêmes, mais aussi certains de ses amis les plus proches.

« La plupart de mes idoles sont des gens contre qui je suis en ce moment. Certains d’entre eux sont même des amis proches », a-t-il ajouté.

(L-R) Cory Juneau deuxième place, Pedro Barros du Brésil première place, Keegan Palmer d’Australie troisième place réagissent depuis le podium pour la finale du parc masculin au Dew Tour 2019 Long Beach (Getty)

«Trois de mes principales idoles seraient Tom Schaar, Cory Juneau et Alex Sorgente. Ce sont certainement certains de mes patineurs préférés à surveiller, et je peux même rivaliser avec eux.

« Nous vivons tous assez près dans la même zone où je vis en Californie. Avant la quarantaine, je les voyais quotidiennement. »

En supposant que les Jeux olympiques se déroulent l’année prochaine, Palmer admet qu’une médaille d’or serait la «cerise sur le gâteau» et un objectif que chaque athlète devrait viser une fois qu’il entrera dans la plus grande scène du sport.

« C’est haut de la page. Obtenir une médaille d’or aux Jeux olympiques », a déclaré Palmer.

« J’espère que tous les athlètes rêvent de participer aux Jeux olympiques et d’obtenir une médaille d’or.

Séance photo Keegan Palmer Oakley (Oakley)

«Je ne pouvais pas croire quand le patinage a été annoncé pour la première fois pour les Jeux olympiques. Étant dans le top 5 mondial, ils n’ont pas encore annoncé qui s’était qualifié.

« Donc, étant dans le top cinq, je paraissais bien mais j’attendais juste. Et puis (ce coronavirus) est arrivé, ça allait être annoncé bientôt.

« La seule pensée que je pourrais me qualifier pour les Jeux olympiques est folle, obtenir une médaille n’est que la cerise sur le gâteau. »

Cependant, Palmer a déclaré que le travail n’était pas facile.

Il a dit avoir la moindre chance de réussir sur la grande scène, le travail en coulisses va bien au-delà de la pratique de vos habiletés et de vos habiletés de patinage habituelles.

Séance photo Keegan Palmer Oakley (Oakley)

Palmer a déclaré qu’il assistait régulièrement à des séances de physiothérapie et faisait le travail pour devenir plus fort tout autour de son corps.

« C’est vraiment un entraînement dur. S’assurer que vous êtes fort et en forme », a-t-il déclaré.

«Au Japon, à l’époque (les Jeux olympiques étaient prévus), il allait faire très chaud. Donc, s’assurer que nous allions dur, transpirer et nous habituer à la chaleur.

« C’est beaucoup de thérapie physique, pour s’assurer que votre corps va bien et que rien n’est douloureux après que vous vous soyez entraîné – les jambes sont fortes, les chevilles fortes, les genoux forts et le haut du corps solide.

« S’assurer que tout est juste fort. »