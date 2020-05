Jeep Compass Trailhawk est au prix de Rs 80 Lakhs au Népal

Si vous devez acheter une boussole Jeep 25 Lakh au Népal, vous devrez débourser un énorme Lakhs Rs 80. Voici pourquoi.

Le Jeep Compass Trailhawk est le plus récent ajout à l’écurie et est maintenant la version haut de gamme du SUV. Trailhawk est une version plus hors route du Compass ordinaire avec certaines différences. En Inde, il est au prix d’un exorbitant Rs 26.80 Lakhs (ex-showroom) et est chargé de fonctionnalités haut de gamme très premium.

Dans le pays du Népal, le même Jeep Compass Trailhawk se vend encore plus cher. Là, il est au prix de Rs 80 Lakhs (ex-showroom). C’est encore plus cher que le prix du Jeep Wrangler en Inde. En roupies népalaises, le Trailhawk va pour Rs 1,24 crores, ce qui est un fait choquant.

Lisez aussi: Voici votre meilleur aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le lifting Jeep Compass!

La raison principale d’un tel prix supérieur est les taxes à l’importation élevées, l’augmentation des prix du carburant et les taxes locales plus élevées. Ce Trailhawk est importé au Népal et c’est pourquoi il est plus coûteux. Nous avons également une situation similaire en Inde, où beaucoup de voitures coûteuses que nous avons sont disponibles dans le département du budget dans de nombreux pays.

Prenez la Ford Mustang par exemple. Ici, le prix est supérieur à Rs 70 Lakhs (ex-showroom) alors qu’aux États-Unis, vous pouvez l’obtenir pour seulement Rs 25 à 30 Lakhs. Le même cas est avec le Compass Trailhawk qui va pour Rs 10-15 Lakhs aux États-Unis. Un autre exemple est le Volkswagen T-Roc qui est encore plus cher en Inde.

Quant au Compass Trailhawk, il bénéficie de pare-chocs avant et arrière redessinés avec de meilleurs angles de départ et d’approche. Il y a le Jeep 4X4 Active Drive System avec différents modes de conduite: Rock, Snow, Sand, Mud et Auto. Il bénéficie également d’une boîte de vitesses à transfert bas de gamme avec blocage de différentiel arrière et contrôle de descente en côte.

Lisez aussi: Jeep Compass Costlier By Rs 90,000; Commence maintenant à Rs 16,49 Lakhs

Il fonctionne sur le même moteur turbo diesel à quatre cylindres de 2,0 litres qui produit 170 ch et 350 Nm de couple maximal. Aucune boîte de vitesses manuelle n’est proposée, mais juste une nouvelle boîte de vitesses automatique à 9 rapports. La gamme de prix de Compass commence à Rs 16,49 Lakhs et il y a presque un écart de Rs 10 Lakh entre les variantes de base et haut de gamme.