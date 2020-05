Trois conseils pour mélanger votre routine d’entraînement ce mois-ci

Dubaï a connu une hausse des températures ce mois-ci mais malgré la chaleur, nous devrions essayer de profiter du temps avant les mois d’été torrides.

Changer votre programme d’entraînement à domicile ou faire de l’exercice en plein air peut stimuler le moral et affiner votre condition physique.

Les gens passent suffisamment de temps à suivre les mêmes routines ennuyeuses, alors pourquoi ne pas modifier votre programme et essayer une activité amusante et variée à l’extérieur.

Les options sont infinies, mais voici mon top trois.

Parcours

Si vous avez l’intention de travailler sur votre forme physique, vous disposez de nombreux itinéraires de course à pied dans les Émirats arabes unis.

Que vous habitiez près de la marina, du JLT, de la plage de Kite, de Sports City ou du parc Al Barsha, il existe de nombreuses options pour que les gens n’aient aucune excuse pour sortir et courir quelques kilomètres.

Les gymnases des appartements étant fermés dans un avenir prévisible, essayez de sortir de la maison pour courir ou marcher et profiter de l’atmosphère locale.

Modifier le plan d’entraînement à domicile

L’une des principales raisons de changer votre programme d’entraînement à domicile est d’éviter d’être une créature d’habitude.

Il est facile de glisser dans une routine et de ne pas changer, mais si vous continuez à suivre la même structure, votre entraînement deviendra périmé et ennuyeux.

Une modification de votre programme vous aidera à travailler votre corps différemment et à obtenir des résultats différents.

Yoga

Le yoga est l’une des activités les plus populaires aux Émirats, comme l’ont vu les milliers de personnes qui se sont présentées pour participer au Yoga Fest à Burj Park en 2016.

Beaucoup diront que l’entraînement en circuit et les étirements courts sont les meilleurs pour atteindre les objectifs de fitness, cependant, ralentir votre concentration et tourner votre attention vers la mobilité et votre santé mentale est tout aussi important.

En savoir plus sur l’application Sport360