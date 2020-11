Le service de jeu en nuage de Nvidia fait son retour sur iOS en tant qu’application Web

in

Avec les politiques restrictives de l’App Store d’Apple concernant les services de streaming de jeux, des services comme Stadia et xCloud ont eu du mal à intégrer le streaming de jeux sur iOS. Une façon de contourner cela serait de faire en sorte que ces services agissent comme une application Web, en contournant complètement l’App Store. C’est exactement ce que fait Nvidia avec son service de jeu en nuage, GeForce Now.

Annoncé aujourd’hui, GeForce Now sera disponible pour les utilisateurs iOS via le navigateur Safari. La version bêta commence aujourd’hui. Avec pratiquement tous les principaux acteurs qui se lancent dans le jeu en nuage, c’est un moyen prometteur d’amener le streaming de jeux aux joueurs iPhone et iPad, mais toujours, en fin de compte, c’est une solution de contournement qui ne devrait pas être nécessaire.

Fait intéressant, grâce à Epic Games travaillant avec Nvidia, cela signifie que Fortnite reviendra sur l’iPhone via GeForce Now. Nvidia note qu’il travaille toujours avec Epic pour définir les commandes tactiles et qu’il sera disponible «bientôt».

Si vous souhaitez essayer GeForce Now, vous pouvez obtenir un abonnement Founders pour 4,99 $ / mois ou aller de l’avant et obtenir un abonnement Founders de six mois pour 24,95 $. Si vous n’êtes pas prêt à déposer de l’argent sur le service, il existe un niveau gratuit qui vous offre des sessions de jeu d’une heure.

Qu’est-ce que tu penses? Êtes-vous intéressé par GeForce Now? Vous prévoyez de l’essayer sur iOS? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Partager : Tweet