Les meilleures offres Black Friday disponibles au Canada

Un Prime Day tardif et une pandémie ont des achats de vacances de toutes sortes, et pas seulement pour les Américains. Les offres commencent plus tôt que jamais et se transforment en un mois d’offres. Le Black Friday propose également de bonnes affaires au Canada, et vous n’avez pas à rivaliser avec Thanksgiving. Si vous magasinez chez notre voisin du Nord, voici les meilleures offres du Black Friday au Canada.

Nous avons un certain nombre de catégories à parcourir, mais vous voudrez peut-être vous assurer que vos paramètres Amazon sont à jour. Beaucoup de ces offres proviennent directement d’Amazon, bien qu’il existe également quelques choix chez Best Buy et Walmart. Prêt à dépenser? Passons-y.

Quand est le Black Friday 2020 au Canada?

Tout comme aux États-Unis, le Black Friday 2020 a officiellement lieu le 27 novembre. Cependant, certaines des transactions sont en cours et vous pouvez en savoir plus sur l’histoire du Black Friday ici.

À quoi puis-je m’attendre du Black Friday cette année?

Le Black Friday a régulièrement évolué vers les achats en ligne ces dernières années, et cela ne fera que s’accélérer cette année. Grâce au coronavirus, nous nous attendons à ce que presque tous les achats soient effectués en ligne. Par conséquent, nous nous attendons à une concurrence beaucoup plus grande lorsqu’il s’agit de placer vos offres précieuses dans votre panier. Bien qu’il puisse être avantageux de se rendre dans votre magasin préféré pour conclure une offre, veuillez le faire très soigneusement.

Nous nous attendons également à ce qu’un certain nombre d’offres du Black Friday saignent tout au long du week-end jusqu’à la fête du Cyber ​​Monday. C’est encore un autre résultat de la présence en ligne croissante des vacances shopping.

Les meilleures offres Black Friday au Canada:

Bien qu’il y ait des tonnes d’offres à conclure, voici quelques-unes des meilleures. Nous mettrons à jour cette section régulièrement pour vous tenir au courant des dernières et meilleures économies.

Black Friday Canada 2020: toutes les offres

Smartphones

Crédit: David Imel / Autorité Android

Il n’y a pas de mauvais moment pour mettre à niveau votre téléphone. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser sur un certain nombre de modèles haut de gamme, y compris les téléphones Huawei qui ne sont pas disponibles aux États-Unis. Voici quelques meilleurs choix:

Comprimés

Même s’ils n’ont peut-être pas remplacé les ordinateurs portables comme prévu, les tablettes sont toujours très amusantes. C’est un excellent moyen d’appeler les membres de votre famille par vidéo, surtout si vous ne pouvez pas être ensemble pendant les fêtes. Découvrez ces offres:

Aubaines sur le Black Friday Canada Audio

Crédit: Adam Molina / Autorité Android

Les vacances peuvent être assez bruyantes et il suffit parfois de tout régler. Voici les meilleures offres que nous pourrions trouver sur les écouteurs, les haut-parleurs et plus encore:

Maison intelligente

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Si vous voulez vous simplifier la vie, pourquoi ne pas rendre votre maison un peu plus intelligente? Voici les haut-parleurs, les appareils et plus que vous pouvez contrôler depuis votre téléphone ou avec votre voix:

Aubaines sur Black Friday Canada TV

Que vous souhaitiez profiter d’un film de vacances comme Die Hard ou regarder une bûche de Noël crépiter à l’écran, un bon téléviseur est indispensable. Découvrez ces choix et économisez un peu d’argent:

Ordinateurs portables

Nous sommes généralement habitués à travailler à domicile à ce stade, mais parfois votre configuration nécessite une mise à niveau. Voici quelques bonnes affaires sur les ordinateurs portables qui peuvent vous remettre sur la bonne voie après la période des fêtes:

Wearables

Samsung Galaxy Watch Active 2 contre Fossil Gen 5 Smartwatch

Après avoir emballé les livres de vacances, il est peut-être temps de définir une résolution adaptée à la remise en forme pour 2021. Le suivi de vos pas est un excellent moyen de commencer, alors essayez ces appareils portables pour la taille:

Jeux

Soyons honnêtes, le jeu est bien plus amusant que le fitness, surtout maintenant que nous avons de nouvelles consoles à explorer. Voici quelques offres sur les derniers et meilleurs jeux, accessoires et plus:

Appareils photo

Même si nous avons tous des appareils photo intégrés à nos téléphones, ils ne sont pas toujours le moyen idéal pour prendre la photo. Découvrez ces offres d’appareils photo pour mettre à niveau votre jeu photo:

Divers Offres Black Friday Canada

Crédit: Jonathan Feist / Autorité Android

Si nous donnions à chaque offre une catégorie, nous serions là toute la journée. Voici les meilleures offres qui ne semblent tout simplement pas convenir ailleurs: