Le code de conduite numérique aidera à protéger les éditeurs de nouvelles contre Facebook et Google

Un code de conduite aidera à protéger les éditeurs de nouvelles et les médias contre les dépassements par les géants de la technologie, notamment Facebook et Google en ligne, a annoncé le gouvernement.Une unité des marchés numériques hébergée au sein de la Competition and Markets Authority (CMA) supervisera le déploiement du code, ce qui pourrait empêcher les plates-formes de soumettre ses utilisateurs à des «clauses, conditions ou politiques abusives envers certains clients commerciaux, y compris les éditeurs de nouvelles», a déclaré le gouvernement. La nouvelle unité, qui commencera à fonctionner en avril 2021, pourrait être a confié le pouvoir de suspendre, de bloquer et d'annuler les décisions prises par Facebook, Google et d'autres entreprises technologiques, en étroite collaboration avec le régulateur de la diffusion Ofcom et le bureau du commissaire à l'information.Les géants de la technologie peuvent être condamnés à prendre certaines mesures pour se conformer au code et pourraient faire face à des amendes financières en cas de non-respect de ses normes.Un « déséquilibre fondamental des pouvoirs » entre les éditeurs et les plateformes comme Facebook et G oogle doit être corrigé pour sauver le journalisme d'une « menace existentielle », a averti un rapport de Lords (Photo: PA) Les accords commerciaux entre les éditeurs de nouvelles et les goûts de Facebook et Google seraient couverts par le code, qui, selon lui, contribuerait à améliorer la durabilité du journalisme en ligne et de l'édition de nouvelles de haute qualité au Royaume-Uni et garantir des accords plus équitables pour les éditeurs et leur personnel. Actuellement, les plateformes en ligne dominantes peuvent limiter la capacité des éditeurs à monétiser leurs articles et autres contenus, a-t-il ajouté. Le code pourrait forcer les plates-formes financées par la publicité numérique à être plus transparentes sur la façon dont elles utilisent les données des clients et à supprimer les obstacles qui rendent plus difficile le passage à des services concurrents.- en ligne dominante Environ 14 milliards de livres sterling ont été dépensés en publicité numérique au Royaume-Uni en 2019, soit environ 80 pour dont cent ont été dépensés sur Google et Facebook. «Il existe un consensus croissant au Royaume-Uni et à l'étranger selon lequel la concentration du pouvoir entre un petit nombre d'entreprises technologiques freine la croissance du secteur, réduit l'innovation et ayant des impacts négatifs sur les personnes et les entreprises qui en dépendent », a déclaré le secrétaire numérique Oliver Dowden. «Il est temps de s'attaquer à cela et de déclencher une nouvelle ère de croissance technologique.» L'Australie est en passe de devenir le premier pays à obliger Facebook et Google à payer les éditeurs et les entreprises de médias pour leur contenu d'actualités en vertu d'un projet de code obligatoire annoncé par le gouvernement du pays en juillet. Le code proposé est conçu pour remédier à ce que la Commission australienne de la concurrence et des consommateurs a appelé le «déséquilibre du pouvoir de négociation» entre les entreprises d'information et les géants de la technologie. un processus de négociation de trois mois avec Google et Facebook pour un paiement équitable du contenu de l'actualité, donnant à un arbitre indépendant le pouvoir de choisir laquelle des deux approches proposées est la plus raisonnable si les négociations ne portent pas leurs fruits.