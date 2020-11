Jose Mourinho blague que le joueur de Tottenham Hotspur n’aurait pas dû être honnête ce soir – .

in

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a déclaré en plaisantant à Football.Londres, Harry Winks n’aurait pas dû être honnête sur son but contre Ludogorets Razgrad.

Winks a marqué un but brillant pour Tottenham lors de leur victoire 4-0 contre Ludogorets au Tottenham Hotspur Stadium de la Ligue Europa jeudi soir.

Le milieu de terrain de 24 ans a trouvé le fond du filet avec un effort brillant de plus de 50 mètres.

Après le match, l’international anglais a déclaré à BT Sports qu’il ne le pensait pas et qu’il cherchait à retrouver Gareth Bale.

Mourinho a plaisanté en disant que si c’était lui, il aurait dit à tout le monde qu’il comptait marquer.

Le Portugais a déclaré à Football.London: «Winks était honnête et il a dit dans une interview flash que ce qu’il voulait faire était une passe en diagonale.

«Si c’était moi, je dirais que j’ai essayé de marquer ce but et que ce serait un candidat pour les prix Puskas, mais non, il voulait faire la passe à Gareth.

Des performances encourageantes de Harry Winks

Winks n’est pas garanti une place dans la formation de départ de Tottenham, mais le joueur de 24 ans a bien joué jeudi soir.

Le milieu de terrain était très brillant et vif, a créé des occasions et s’est bien lié avec ses coéquipiers.

Selon WhoScored, Winks a pris trois tirs, a joué quatre passes clés, a eu une précision de passe de 90,5%, a pris 125 touches, a fait un tacle et deux interceptions, et a inscrit deux centres.

