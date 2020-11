Le scout de Liverpool donne à Conor Coady une critique élogieuse – .

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

S’exprimant sur le podcast Leg It, le dépisteur de Liverpool Ian Barrigan a très bien parlé de Conor Coady lorsqu’il a évoqué le temps qu’il a passé à l’académie de Liverpool dans sa jeunesse.

Barrigan a travaillé très étroitement avec Coady lorsqu’il était sur les livres à Liverpool, et il a discuté de sa carrière depuis son départ des Reds lors de sa récente apparition en podcast.

« Vous avez toujours su que Conor réussirait à un certain niveau parce qu’il est un personnage tellement incroyable », a déclaré Barrigan (Leg it Podcast 50:00)

«Quand nous parlons de détermination, de motivation, pour être honnête, je pense que Conor doit être l’une des personnes les plus dévouées, les plus gentilles, les plus travailleuses et les plus authentiques. Tu sais que c’est un super gamin.

Photo de GLYN KIRK / POOL / AFP via Getty Images

C’est formidable d’entendre Barrigan parler si haut de son ancienne perspective d’académie.

Cependant, vous devez vous poser la question: pourquoi a-t-il été relâché?

Coady avait clairement beaucoup d’attributs que Liverpool recherchait et le fait qu’il soit maintenant devenu un international anglais de bonne foi montre que les Reds ont fait le mauvais choix.

En fait, la formation du Merseyside a depuis été associée à une décision de signer à nouveau Coady, avec d’anciens joueurs, des fans et même Coady lui-même discutant d’un retour potentiel à Liverpool.

Reste à voir si un tel mouvement se concrétise ou non, mais il est clair que l’un des dépisteurs les plus fiables du club le note très haut.

Peut-être que ces commentaires inciteront Jurgen Klopp et Michael Edwards à le remarquer et à travailler pour le ramener au club où il a commencé sa carrière.

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

