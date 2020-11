Stefan Schwab a également reçu des offres du Moyen-Orient

Avec dix points de buteur après 15 matchs de championnat, Stefan Schwab s’est installé avec le néo-club PAOK sans aucun problème de démarrage. Maintenant, il parle du déménagement en Grèce.

Dans le podcast « MyPodCarsten » avec Carsten Jancker, le joueur de 30 ans explique: « Quand il y avait des discussions avec Lecce, il y avait aussi des offres lucratives du Moyen-Orient. » Au final, l’ensemble du paquet s’est prononcé en faveur du PAOK, qui selon Schwab était « intéressant d’un point de vue sportif et économique ».

Maintenant, Schwab, qui propose régulièrement des jeux puissants, subit une pression pour être performant. « Avec 20 légionnaires, vous ne pouvez pas vous permettre un mauvais match, vous devez vraiment accélérer pour ne pas perdre votre place de départ. Je suis défié ici et c’était absolument la bonne étape pour moi », a déclaré Schwab.

L’ancien jeune joueur du Red Bull Salzburg n’a pas perdu de vue l’équipe nationale autrichienne. Plus récemment, Schwab n’a pas été appelé.

« J’étais de garde la dernière fois que j’ai été appelé et pas avant, donc je pense que je l’ai fait en vue. Vous pouvez le faire (Équipe nationale, note) n’abandonnez jamais et si je suis appelé, je saisirai le risque et ferai tout ce que je peux pour m’assurer de pouvoir encore jouer un match ou un autre pour l’Autriche. «

Post-scriptum: « Peut-être que cela fonctionnera encore que je puisse sauter dans le train EM. »