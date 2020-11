L’abonnement annuel de CuriosityStream n’est que de 12 $ pour le Black Friday

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Entre des plates-formes comme Netflix et Disney Plus, les services de streaming ne manquent pas auxquels vous pouvez vous abonner si vous souhaitez vous divertir. Certains d’entre eux proposent même des promotions Black Friday. Mais vos options pour apprendre sont plus limitées. Heureusement, l’un des meilleurs offre jusqu’à 40% de réduction sur le coût de son abonnement annuel.

CuriosityStream est un service de streaming dédié aux documentaires. En plus du contenu sous licence, vous trouverez des documentaires exclusifs à la plate-forme tels que Light on Earth de David Attenborough.

Ne manquez pas: CuriosityStream Review: Le meilleur service pour les fans de science et d’histoire

CuriosityStream propose des abonnements HD et 4K séparés. L’abonnement annuel HD est actuellement de 8 $, soit 11,99 $ au lieu de 19,99 $. Une année complète d’accès pour moins que le coût d’un mois de Netflix est une assez bonne affaire dans nos livres. Si vous voulez regarder tout ce que CuriosityStream a à offrir en UHD, l’abonnement annuel 4K est actuellement de 41,99 $, contre 69,99 $ – soit une économie de 28 $.

Pour profiter de cette offre, vous devrez entrer le code BF2020 lorsque vous vous inscrivez. La promotion se termine le dimanche 29 novembre. N’oubliez pas de consulter notre centre d’offres du Black Friday pour découvrir d’autres façons d’économiser de l’argent pendant la saison des achats des Fêtes.