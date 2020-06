Le rugby à XV d’Angleterre revoit l’hymne des fans «  Swing Low, Sweet Chariot  » en raison de l’origine des esclaves

La Rugby Football Union entreprend une revue du «contexte historique» de Swing Low, Sweet Chariot, une chanson préférée des supporters anglais qui a des racines dans l’esclavage américain.

La chanson est régulièrement vue et entendue à Twickenham, avec des paroles reproduites sur les murs du stade et chantées depuis les tribunes, et est un hymne de l’union de rugby depuis au moins trois décennies.

Son histoire complète remonte cependant beaucoup plus loin, remontant à son auteur crédité Wallace Willis – un esclave libéré de l’Oklahoma du XIXe siècle.

Il est devenu un spirituel populaire au début du 20e siècle et a été popularisé à nouveau parmi les musiciens folkloriques pendant le mouvement des droits civiques des années 1960.

Son apparence actuelle d’hymne sportif, liée de manière anecdotique à Martin ‘Chariots’ Offiah, est celle qui a été examinée auparavant comme un acte potentiel d’appropriation culturelle et la star actuelle de l’Angleterre, Maro Itoje, a déclaré au Daily Mail cette semaine qu’il estimait que la lignée était « compliqué ».

Avec l’accent continu sur les manifestations de Black Lives Matters, la RFU a décidé que beaucoup de ceux qui aiment la chanson ne connaissent pas son histoire et se tiennent prêts à aborder le problème.

« La RFU a déclaré que nous devons faire plus pour atteindre la diversité et nous sommes déterminés à accélérer le changement et à accroître la sensibilisation », a déclaré un porte-parole.

« La chanson Swing Low, Sweet Chariot fait depuis longtemps partie de la culture du rugby et est chantée par beaucoup de gens qui ne connaissent pas ses origines ni ses sensibilités. Nous passons en revue son contexte historique et notre rôle dans l’éducation des fans à prendre des décisions éclairées. »

Geneviève Glover a récemment été nommée présidente du groupe de travail sur la mise en œuvre de la diversité et de l’inclusion de l’instance dirigeante, le président de RFU, Bill Sweeney, déclarant: « Nous devons faire plus pour atteindre la diversité dans tous les domaines du jeu, y compris l’administration.

« Nous avons entrepris de très bonnes initiatives au niveau local pour encourager une participation plus diversifiée, mais cela ne suffit pas en soi. »

©AP2020